Экватор позади: Южная широтная магистраль готова на 60%

В Пушкинском районе продолжается возведение масштабной транспортной артерии — Южной широтной магистрали.
По последним данным, построено уже 60% этого объекта, сообщили в городской администрации. Руководитель региона Александр Беглов подчеркнул, что график работ удаётся соблюдать.
По его словам, развитие Южной широтной магистрали включено в ключевые задачи для повышения удобства городской транспортной системы.
«Южная широтная магистраль возводится в рамках одного из ключевых приоритетов городского развития ‘Удобный общественный транспорт’.
Строительство идёт по плану. Успешная реализация таких масштабных проектов напрямую влияет на качество жизни наших горожан и динамику развития города», — заявил губернатор.
Уже сейчас по мосту, проходящему по оси Петербургского шоссе, открыто рабочее движение.
Этот мост — лишь один из трёх, которые составят будущую транспортную магистраль.
В ноябре завершили работы по укладке бетона на сооружении, пересекающем железнодорожные пути Витебского направления, степень готовности этого объекта составляет 80%. Над путями Балтийского направления работы завершены на 85%.
Ранее сообщалось о стоимости второй очереди коллектора на севере Санкт-Петербурга. По оценкам, затраты на этот этап составят 23 миллиарда рублей.