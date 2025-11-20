Городовой / Город / Экватор позади: Южная широтная магистраль готова на 60%
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Час настал: петербургские учёные завершили испытания отечественной энергетической установки Город
Здание, так и не ставшее общежитием, у Смоленского моста уходит с молотка: откуда ценник в 206 миллионов? Город
Шесть хитростей «Сапсана» для петербуржцев: как сэкономить и получить больше Город
Машина времени: угадайте, какое событие произошло в Петербурге в этот год Общество
Вопрос для петербургских знатоков: кто мечтал снять строительные леса со Спаса на Крови 20 лет и почему Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Экватор позади: Южная широтная магистраль готова на 60%

Опубликовано: 20 ноября 2025 00:30
Экватор позади: Южная широтная магистраль готова на 60%
Экватор позади: Южная широтная магистраль готова на 60%
Городовой ру

Губернатор Александр Беглов сообщил, что работы по строительству продолжаются в соответствии с намеченным графиком.

В Пушкинском районе продолжается возведение масштабной транспортной артерии — Южной широтной магистрали.

По последним данным, построено уже 60% этого объекта, сообщили в городской администрации. Руководитель региона Александр Беглов подчеркнул, что график работ удаётся соблюдать.

По его словам, развитие Южной широтной магистрали включено в ключевые задачи для повышения удобства городской транспортной системы.

«Южная широтная магистраль возводится в рамках одного из ключевых приоритетов городского развития ‘Удобный общественный транспорт’.
Строительство идёт по плану. Успешная реализация таких масштабных проектов напрямую влияет на качество жизни наших горожан и динамику развития города», — заявил губернатор.

Уже сейчас по мосту, проходящему по оси Петербургского шоссе, открыто рабочее движение.

Этот мост — лишь один из трёх, которые составят будущую транспортную магистраль.

В ноябре завершили работы по укладке бетона на сооружении, пересекающем железнодорожные пути Витебского направления, степень готовности этого объекта составляет 80%. Над путями Балтийского направления работы завершены на 85%.

Ранее сообщалось о стоимости второй очереди коллектора на севере Санкт-Петербурга. По оценкам, затраты на этот этап составят 23 миллиарда рублей.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью