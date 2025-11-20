6,3 млрд во двор: Петербург берётся преобразить то, что начинается за парадной дверью

Во втором чтении депутаты городского парламента одобрили изменения в бюджет Санкт-Петербурга на ближайшие три года. Наибольшее внимание уделено вопросам благоустройства: на обновление и улучшение дворовых территорий направят 6,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба ЗакСа.
Эти средства вошли в состав более 21 млрд рублей, перераспределённых и выделенных дополнительно на разные нужды города.
В процессе обсуждения было рассмотрено 34 предложения, поступивших от городского главы Александра Беглова, депутатов и парламентских объединений.
Из них 21 поправку поддержал бюджетно-финансовый комитет, после чего они были согласованы бюджетной комиссией. Все одобренные изменения войдут в обновлённый финансовый план города.
В ранее принятом законопроекте о корректировке бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год сообщалось об увеличении доходной части на 77 млрд рублей. Совокупные расходы городской казны при этом составили 1,5 трлн рублей.
