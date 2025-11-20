В Петербурге открыли бюст Юрию Кнорозову: человеку, расшифровавшему мысли цивилизации майя

Лингвисту удалось расшифровать письменность майя, что открывает новые возможности для изучения культуры этой древней цивилизации.

В Санкт-Петербурге 19 ноября состоялось открытие первого в стране памятника Юрию Кнорозову, прославившемуся расшифровкой письменности майя. Бюст разместили на территории школы № 490, которая находится рядом с домом, где жил ученый, сообщает «КП-Петербург».

Памятник выполнен с изображением любимой кошки Кнорозова — Аси, такое решение стало отсылкой к известной фотографии, на которой ученый позирует с питомцем.

Его имя носит сквер, расположенный неподалеку от его дома. Ранее памятные таблички были установлены на фасаде Кунсткамеры и на самом доме, однако последняя вызывала споры из-за обнаруженной в тексте ошибки, которую позднее исправили.

Юрия Кнорозова ценят и за пределами России: в Мексике находятся два монумента, посвящённые ученому, как знак благодарности за вклад в исследование письменности майя.

Также при школе № 490 открыл двери научно-исследовательский центр, носящий имя Юрия Кнорозова. Руководителем нового центра стала его внучка, Анна Маслова. Она поделилась своими планами, отметив:

«Мы хотим, чтобы этот центр стал местом, где дети смогут попробовать себя в разных сферах науки и определить, что им интересно. Дедушка называл себя осьминогом, потому что интересовался не только майя, а работал во многих других областях.

Важно, чтобы школьники имели возможность экспериментировать и пробовать новое, чтобы определить свой профессиональный путь».

Дата открытия мемориала совпала с 103-летием со дня рождения Кнорозова, который приходится на 19 ноября.

Недавно в Северной столице также появился сквер, посвящённый этому выдающемуся ученому.