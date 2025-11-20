Увольнение на два миллиона: петербуржец получил зарплату после отставки

Новости по теме

Не изолятор, а собственная квартира: петербургский суд отправил декана ВШЭ под домашний арест за мошенничество

Перейти

Зарплата и премия под контролем: что делать, если работодатель задерживает или сокращает выплаты

Перейти

Работодатели хитрят: как занижают зарплату новичкам и что с этим делать

Перейти

Пенсионеры Санкт-Петербурга с большим стажем могут претендовать на компенсацию уже в феврале: как ее получить

Перейти

Предновогоднее чудо? Билеты в театры Санкт-Петербурга теперь стоят месячную зарплату

Перейти