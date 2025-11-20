Городовой / Город / Увольнение на два миллиона: петербуржец получил зарплату после отставки
Увольнение на два миллиона: петербуржец получил зарплату после отставки

Опубликовано: 20 ноября 2025 05:30
Петербургское предприятие выплатило бывшему работнику два миллиона рублей задолженности по заработной плате.

35-летний житель Санкт-Петербурга получил от бывшего работодателя выплату в размере 2 миллиона рублей после обращения в суд. Данное решение связано с задержкой заработной платы и компенсацией морального вреда после увольнения, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Петербургу.

Денежные средства были перечислены не сразу, так как компания отказывалась добровольно выполнять решение суда.

Мужчина, ранее занимавший должность начальника службы, контролирующей состояние городских дорог, был уволен во время временной нетрудоспособности. После увольнения выплаты не поступили, что вынудило его обратиться с иском в районный суд.

Судебное разбирательство позволило уточнить размер задолженности, которую обязали возместить в полном объеме.

Общая сумма, подлежащая начислению, включила оплату за время вынужденного отсутствия на работе, компенсацию морального ущерба и расходы на представителя.

Работодатель исполнил решение суда только после того, как были приняты меры по аресту счетов. В итоге необходимая сумма была взыскана в полном объеме.

Ранее стало известно ещё об одном случае: бывший руководитель фирмы из Петербурга, занимающейся сдачей помещений, оказался фигурантом уголовного дела. Ему вменяют невыплату зарплаты пятнадцати сотрудникам.

Юлия Аликова
Город
