Парижское имя на Пушкинской: как «Пале-Рояль» стал приютом артистической богемы

В самом сердце Петербурга, на Пушкинской улице, стоит дом с громким именем — "Пале-Рояль". Оно обещало роскошь Парижа, но за фасадом скрывалась история куда более интересная — история петербургской богемы.
От особняка к меблированным комнатам
На месте будущей гостиницы в 1830-х стоял особняк Струбинского. Позже участок купила Анна Рот, и архитектор Александр Иванов возвёл пятиэтажный доходный дом. На фасаде — эклектика и обилие декора, внутри — "меблированные комнаты", которые быстро обрели популярность.
"Пале-Рояль" фон Таубе
В 1880-е дом перешёл к баронессе Луизе фон Таубе. Именно тогда он получил название "Пале-Рояль", а на фасаде появился фамильный герб. Комнаты сдавались по суточной и помесячной оплате — не дешёво, но доступно для среднего класса.
Приют богемы
Вскоре «Пале-Рояль» облюбовали писатели, художники и актёры. Здесь жили Иван Бунин, бывал Владимир Маяковский, останавливался Исаак Левитан. Александр Куприн устраивал шумные вечера, а молодой Шаляпин вспоминал про грязь, пыль и блох в тёмных коридорах. Это было место, где росла и бурлила артистическая жизнь Петербурга начала ХХ века.
Судьба в советское время
После революции здание превратили в коммуналки, позже — в общежитие железнодорожников. В 1980-е исчезли старинные двери, а в XXI веке дом столкнулся с очередной перепланировкой.
Сегодня дом на Пушкинской остаётся свидетелем той эпохи, когда "Пале-Рояль" был адресом, известным всей богемной части города.