Городовой / Город / Парижское имя на Пушкинской: как «Пале-Рояль» стал приютом артистической богемы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пока не появились консервы: история «Броненосца Потемкина» началась с червей в мясе Общество
Дождь, снег и открытая платформа: почему «Дачное» была уникальной, но не идеальной станцией метро в Петербурге Город
«Ты дай тудатную связь, а потом проси обратную»: что доводит петербуржцев до нервного срыва на работе Город
Корабли моей гавани: почему в «морских» домах Петербурга сложно выживать Город
Снижение ставки на 1 пункт = +10% к цене: почему октябрь — идеальное время для покупки жилья Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

Парижское имя на Пушкинской: как «Пале-Рояль» стал приютом артистической богемы

Опубликовано: 1 октября 2025 00:00
«Пале-Рояль»
Парижское имя на Пушкинской: как «Пале-Рояль» стал приютом артистической богемы
Городовой ру

За нарядным фасадом скрывалась пестрая жизнь: от шумных вечеров Куприна до юности Шаляпина.

В самом сердце Петербурга, на Пушкинской улице, стоит дом с громким именем — "Пале-Рояль". Оно обещало роскошь Парижа, но за фасадом скрывалась история куда более интересная — история петербургской богемы.

От особняка к меблированным комнатам

На месте будущей гостиницы в 1830-х стоял особняк Струбинского. Позже участок купила Анна Рот, и архитектор Александр Иванов возвёл пятиэтажный доходный дом. На фасаде — эклектика и обилие декора, внутри — "меблированные комнаты", которые быстро обрели популярность.

"Пале-Рояль" фон Таубе

В 1880-е дом перешёл к баронессе Луизе фон Таубе. Именно тогда он получил название "Пале-Рояль", а на фасаде появился фамильный герб. Комнаты сдавались по суточной и помесячной оплате — не дешёво, но доступно для среднего класса.

Приют богемы

Вскоре «Пале-Рояль» облюбовали писатели, художники и актёры. Здесь жили Иван Бунин, бывал Владимир Маяковский, останавливался Исаак Левитан. Александр Куприн устраивал шумные вечера, а молодой Шаляпин вспоминал про грязь, пыль и блох в тёмных коридорах. Это было место, где росла и бурлила артистическая жизнь Петербурга начала ХХ века.

Судьба в советское время

После революции здание превратили в коммуналки, позже — в общежитие железнодорожников. В 1980-е исчезли старинные двери, а в XXI веке дом столкнулся с очередной перепланировкой.

Сегодня дом на Пушкинской остаётся свидетелем той эпохи, когда "Пале-Рояль" был адресом, известным всей богемной части города.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».