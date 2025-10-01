«Дешевле съемной квартиры»: как иногородним студентам найти доступное жилье в Петербурге

Лайфхаки для тех, кто ищет жилье вдали от дома.

В случае отказа в предоставлении общежития в Петербурге, иногородние студенты не остаются без вариантов.

Юрист, магистр юриспруденции, член Ассоциации юристов России и Союза юристов-блогеров при АЮР и Университете имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Иван Курбаков предлагает ряд доступных и безопасных способов найти временное жилье.

Студенческие группы и сайты объявлений: поиск доступных комнат

«Если борьба за общежитие затягивается, рассмотрите альтернативные недорогие варианты», — советует юрист в беседе с порталом «Городовой».

Комнаты и квартиры от арендодателей можно найти через «студенческие группы в соцсетях (ВКонтакте, Telegram), там часто сдают комнаты по доступным ценам».

Также полезными будут сайты объявлений, такие как Avito и ЦИАН, где можно «поискать варианты с пометкой «для студентов»».

Бдительность и договор — залог безопасности

Курбаков настоятельно рекомендует «сохранять бдительность и проверять объявление на предмет возможных мошеннических действий».

Крайне важно «снимать жилье ближе к вузу (экономия на транспорте) и с официальным договором аренды (защита от мошенников)».

Хостелы: дешевле квартиры, но без уединения

«Кроме того, можно рассмотреть хостелы», — предлагает юрист.

Многие хостелы предлагают «длительную аренду со скидками для студентов».

Их плюсы — «дешевле съемной квартиры, есть бытовые удобства», но есть и минусы — «отсутствие уединенности».

Койко-место — крайняя мера

«Вариант для крайнего случая — аренда койко-места в коммунальной квартире или общежитии от частных лиц», — говорит Курбаков.

Такие варианты можно найти в «студенческих чатах, досках объявлений в вузе».

Главное — не сдаваться

Даже если первый шаг — получение общежития — не удался, студенты имеют право на достойные условия проживания.

Тщательный поиск, соблюдение мер предосторожности и знание своих прав помогут найти подходящее жилье и успешно начать студенческую жизнь.