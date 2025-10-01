Телефон, репрессии и слава: что произошло 1 октября в истории Петербурга

Первый день октября стал знаковым в истории Петербурга и Ленинграда, ознаменовавшись как важными образовательными и индустриальными прорывами, так и трагическими страницами.

1715: Петровская эпоха

1 октября 1715 года Петр I учредил Морскую академию на базе Московской математико-навигацкой школы.

Здесь готовили морских офицеров, и уже с 1716 года воспитанников стали называть гардемаринами.

Здесь учились дети не только дворян, но и «подлых чинов». Ученики несли караульную службу и участвовали в походах.

1924: Первый «Фордзон-Путиловец»

1 октября 1924 года ознаменовалось рождением советского машиностроения: с завода «Красный Путиловец» сошел первый серийный трактор — «Фордзон-Путиловец».

Эта модель, выпускавшаяся по лицензии Ford, продержалась на конвейере до 1933 года.

Советские модели оснащались карбюраторным керосиновым двигателем в 14,7 кВт и развивали максимальную скорость 10,8 км/час.

1932: Первая автоматическая телефонная станция

В 1932 году Ленинград получил новый виток связи — введена в строй первая автоматическая телефонная станция (АТС).

Оборудованная на заводе «Красная заря», она имела емкость в 10 тысяч номеров. К 1941 году число номеров выросло до 101 тысячи, но в блокаду связь была критически важна для обороны.

Основной задачей всех работников ЛГТС было обеспечение бесперебойной телефонной связью партийных и городских организаций, Штаба Ленинградского фронта и воинских частей.

1950: Судьба Алексея Кузнецова

1 октября 1950 года был расстрелян второй секретарь Ленинградского обкома КПСС Алексей Кузнецов.

Как пишет panevin.ru, его обвинили в репрессиях, хотя считается, что он сделал многое для обороны города.

После смерти Сталина Кузнецов был реабилитирован, и «в память о нем в Красносельском районе в 1979 году появился проспект Кузнецова».

2005: Памятник Славы

В 2005 году 1 октября ознаменовалось важным событием — открытием воссозданного Памятника Славы на Троицкой площади, который был переплавлен в 1930 году большевиками.