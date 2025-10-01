Городовой / Город / «Побег из Шоушенка» по-петербургски: в Лензоопарке через громкоговоритель заманивают птичку
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Если бы стены могли говорить: тайны петербургского дворца на Чайковского, 10 Город
Не попадай туда, где задают вопросы: Дуров сделал выбор между двумя ужасными вариантами Общество
Особняк Кельха: дом, для которого Фаберже создал самый дорогой сервиз Город
«Не «Рабочий поселок», а «В городе С»: где дебютировал Медный всадник «Ленфильма» Город
Золотая лестница во Владимирском дворце — незаметный шедевр с профилями Мефистофеля и бесконечными зеркалами Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

«Побег из Шоушенка» по-петербургски: в Лензоопарке через громкоговоритель заманивают птичку

Опубликовано: 1 октября 2025 16:30
Зоопарк
«Побег из Шоушенка» по-петербургски: в Лензоопарке через громкоговоритель заманивают птичку
Городовой ру

Для индийской красавицы, привыкшей к тропикам, холод критичен.

Экзотический калао — птица около полутора метров в длину — совершила дерзкий побег из Ленинградского зоопарка во время перемещения в зимний вольер.

Сотрудники не успели завершить обучение птицы самостоятельному заходу в переноску.

Тропики против холода

Орнитолог Владимир Романов обеспокоен судьбой беглянки в условиях Ленобласти.

«У птицы будет риск в дальнейшем получения бронхопневмании, что достаточно серьезно», — предупреждает Романов в беседе с 78.ru.

Зов домой

В поисках сбежавшей птицы зоопарк применил нестандартный подход: «включили пение калао». Думают, что знакомые звуки помогут тропической гостье найти дорогу обратно.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».