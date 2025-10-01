«Побег из Шоушенка» по-петербургски: в Лензоопарке через громкоговоритель заманивают птичку

Экзотический калао — птица около полутора метров в длину — совершила дерзкий побег из Ленинградского зоопарка во время перемещения в зимний вольер.
Сотрудники не успели завершить обучение птицы самостоятельному заходу в переноску.
Тропики против холода
Орнитолог Владимир Романов обеспокоен судьбой беглянки в условиях Ленобласти.
«У птицы будет риск в дальнейшем получения бронхопневмании, что достаточно серьезно», — предупреждает Романов в беседе с 78.ru.
Зов домой
В поисках сбежавшей птицы зоопарк применил нестандартный подход: «включили пение калао». Думают, что знакомые звуки помогут тропической гостье найти дорогу обратно.