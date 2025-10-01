Городовой / Город / Тайны шпионской дачи у Зеленогорска: как обычный деревянный дом стал эпицентром разведки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Если бы стены могли говорить: тайны петербургского дворца на Чайковского, 10 Город
Не попадай туда, где задают вопросы: Дуров сделал выбор между двумя ужасными вариантами Общество
Особняк Кельха: дом, для которого Фаберже создал самый дорогой сервиз Город
«Не «Рабочий поселок», а «В городе С»: где дебютировал Медный всадник «Ленфильма» Город
Золотая лестница во Владимирском дворце — незаметный шедевр с профилями Мефистофеля и бесконечными зеркалами Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

Тайны шпионской дачи у Зеленогорска: как обычный деревянный дом стал эпицентром разведки

Опубликовано: 1 октября 2025 17:00
Дом министра
Тайны шпионской дачи у Зеленогорска: как обычный деревянный дом стал эпицентром разведки
Городовой ру

Дом юриста превратился в объект разведки — и оброс легендами.

На выезде из Зеленогорска, среди сосен, прячется старая дача. Сегодня она кажется обычным деревянным домом с башенкой, но в 1930-е за её стенами разворачивался настоящий шпионский роман.

Здесь круглосуточно работала секретная станция прослушивания: радисты ловили эфир, женщины-канцеляристы передавали "добычу" наверх для расшифровки, а огромный волкодав держал любопытных подальше. Чтобы попасть внутрь, нужно было знать, где спрятан звонок.

Дом министра в изгнании

Дом принадлежал Эрнсту-Отто Окессону — бывшему министру юстиции Финляндии. После падения карьеры он поселился здесь и сдал виллу в аренду, не подозревая, что она станет частью разведывательной истории.

После войны

В 1940-е дача потеряла шпиль и резьбу, но обрела новое имя — Дом отдыха "Большевик". Перед верандой даже появился памятник Сталину. Позже здесь располагалась база детского сада, а к 2000-м здание оказалось заброшено.

Дом, который хранит секреты

Сегодня дача стоит пустая, но её стены помнят слишком многое: от роскошной жизни дачников начала XX века и падшей судьбы министра до гулких эфиров разведки и советского культа вождя. Обычное здание у шоссе на самом деле оказалось узлом большой истории.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще