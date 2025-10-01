Тайны шпионской дачи у Зеленогорска: как обычный деревянный дом стал эпицентром разведки

На выезде из Зеленогорска, среди сосен, прячется старая дача. Сегодня она кажется обычным деревянным домом с башенкой, но в 1930-е за её стенами разворачивался настоящий шпионский роман.
Здесь круглосуточно работала секретная станция прослушивания: радисты ловили эфир, женщины-канцеляристы передавали "добычу" наверх для расшифровки, а огромный волкодав держал любопытных подальше. Чтобы попасть внутрь, нужно было знать, где спрятан звонок.
Дом министра в изгнании
Дом принадлежал Эрнсту-Отто Окессону — бывшему министру юстиции Финляндии. После падения карьеры он поселился здесь и сдал виллу в аренду, не подозревая, что она станет частью разведывательной истории.
После войны
В 1940-е дача потеряла шпиль и резьбу, но обрела новое имя — Дом отдыха "Большевик". Перед верандой даже появился памятник Сталину. Позже здесь располагалась база детского сада, а к 2000-м здание оказалось заброшено.
Дом, который хранит секреты
Сегодня дача стоит пустая, но её стены помнят слишком многое: от роскошной жизни дачников начала XX века и падшей судьбы министра до гулких эфиров разведки и советского культа вождя. Обычное здание у шоссе на самом деле оказалось узлом большой истории.