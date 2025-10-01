«Имеют право отказаться»: где проходит черта между благотворительностью и вымогательством в школах

Родительские собрания — это не только возможность обсудить успехи детей, но и частое место для вопросов о школьных сборах.
«Так называемые «родительские сборы» или, как их называют рассерженные родители «поборы», действительно бывают легальными (законными), но бывают и нелегальными», — отмечает адвокат Юлия Вербицкая-Линник.
Государство платит за основы: бесплатное образование
Согласно Федеральному закону «Об образовании», «образовательные услуги бесплатны».
Как объяснила эксперт порталу «Городовой», это означает, что государство финансирует зарплаты учителей, учебники, онлайн-сервисы, содержание зданий, коммунальные платежи, ремонт, охрану и уборку.
«Если на вышеперечисленные «нужды» школа «собирает» деньги с родителей — они имеют право отказаться», — подчеркивает адвокат.
Добровольные взносы: за что можно и нужно платить
Законно оплачиваются исключительно «дополнительные образовательные услуги, спецкурсы, репетиторство», а также «дополнительная улучшенная мебель, книги, оборудование».
Кроме того, могут быть организованы платные обеды для детей из семей, не попадающих под льготные категории. Эти сборы осуществляются «только и исключительно по желанию учеников и родителей».
Размер имеет значение: от провинции до столицы
Суммы добровольных взносов могут сильно варьироваться.
«От нескольких тысяч в год (в провинциальных, сельских школах) до десятков сотен и даже миллионов рублей (в частных школах или «престижных» столичных общеобразовательных учреждениях в Москве, Петербурге, Сочи)».
Важно помнить, что все эти сборы должны быть добровольными, и родители имеют право знать, на что именно идут их деньги.