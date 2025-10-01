Городовой / Общество / «Имеют право отказаться»: где проходит черта между благотворительностью и вымогательством в школах
«Имеют право отказаться»: где проходит черта между благотворительностью и вымогательством в школах

Опубликовано: 1 октября 2025 17:30
сборы в школе
globallookpress/Alexander Legky

Родительские собрания: время вопросов о деньгах.

Родительские собрания — это не только возможность обсудить успехи детей, но и частое место для вопросов о школьных сборах.

Юлия Вербицкая-Линник
Юлия Вербицкая-Линник Адвокат
«Так называемые «родительские сборы» или, как их называют рассерженные родители «поборы», действительно бывают легальными (законными), но бывают и нелегальными», — отмечает адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

Государство платит за основы: бесплатное образование

Согласно Федеральному закону «Об образовании», «образовательные услуги бесплатны».

Как объяснила эксперт порталу «Городовой», это означает, что государство финансирует зарплаты учителей, учебники, онлайн-сервисы, содержание зданий, коммунальные платежи, ремонт, охрану и уборку.

«Если на вышеперечисленные «нужды» школа «собирает» деньги с родителей — они имеют право отказаться», — подчеркивает адвокат.

Добровольные взносы: за что можно и нужно платить

Законно оплачиваются исключительно «дополнительные образовательные услуги, спецкурсы, репетиторство», а также «дополнительная улучшенная мебель, книги, оборудование».

Кроме того, могут быть организованы платные обеды для детей из семей, не попадающих под льготные категории. Эти сборы осуществляются «только и исключительно по желанию учеников и родителей».

Размер имеет значение: от провинции до столицы

Суммы добровольных взносов могут сильно варьироваться.

«От нескольких тысяч в год (в провинциальных, сельских школах) до десятков сотен и даже миллионов рублей (в частных школах или «престижных» столичных общеобразовательных учреждениях в Москве, Петербурге, Сочи)».

Важно помнить, что все эти сборы должны быть добровольными, и родители имеют право знать, на что именно идут их деньги.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
