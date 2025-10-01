Модный променад: почему Елагин остров стал «глазами» Петербурга, смотрящими на закат

В 1817 году по указу Александра I государственная казна выкупила остров, чтобы построить на нем усадьбу для летнего пребывания своей матери — Марии Федоровны.
Архитектор Карл Росси возглавил создание дворцового ансамбля, а садовому мастеру Джозефу Бушу доверили разбивку парка.
Буш при поддержке отца Иоганна, приглашенного Екатериной II из Англии для создания Царскосельских садов, воплотил мечту об изысканном уголке природы.
К 1826 году преобразование острова было завершено, и лишь западная оконечность оставалась нетронутой — длинный мыс, затопляемый при подъеме воды, с камышом и ветхими постройками.
Тогда же Буш и Росси решили расширить протоку и превратить ее в живописный пруд с извилистыми берегами. Создали вал с дорогами — каретной и пешеходной, высадили плакучие ивы и лиственницы — защиту от ветров.
Так родилась знаменитая стрелка Елагина острова.
Мода на закаты и романтические легенды
В середине XIX века стрелка превратилась в любимое место встречи — «романтическую традицию провожать заходящее солнце» на ее берегах сохранил М. И. Пыляев в книге «Забытое прошлое окрестностей Петербурга».
По рассказам, графиня Юлия Павловна Самойлова, сосланная Николаем I из Славянки, устроила здесь свое поместье и заманила сюда светское общество.
Появившийся паломничество «дачников» из соседних островов сделало стрелку настоящим «пуантом» — модным местом для прогулок и встреч.
Оборона и торжества
Во времена Крымской войны на стрелке установили батарею для защиты города от флота — боев она не видела, но стала символом укрепления обороны Петербурга.
Место вдохновляло художников и поэтов: Апухтин, Северянин, Саша Черный и Агнивцев воспевали стрелку в стихах и образах.
Здесь гуляли под звуки военных оркестров, наслаждались пряностями и прохладительными напитками, устраивали первые в России демонстрационные полеты гидроплана и благотворительные автомобильные корсо.
Катастрофа и перестройка
Как пишут "Санкт-Петербургские ведомости", наводнение 1924 года разрушило парк и западный берег, и архитектор Л. А. Ильин переработал концепцию стрелки.
Берег укрепили сваями, расширили площадку для зрелищных видов Финского залива, ликвидировали часть зелени.
В ансамбль вошли загадочные львы из пудостского известняка — их история окутана тайной, но многие считают автором А. Н. Воронихина.
Ранее скульптуры украшали дачи Строгановых — на Петергофском шоссе и даже на Черной речке.
Современные вызовы и новое пространство
В XXI веке Западный скоростной диаметр изменил облик стрелки — вместо бескрайнего залива открылись индустриальные пейзажи эстакады и моста.
Теперь петербуржцы выбирают для закатов стрелку Крестовского острова. В 2016 году на намытой территории появился общественный парк с просторными зонами отдыха и видами на Финский залив и «Лахта-центр».