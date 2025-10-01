Модный променад: почему Елагин остров стал «глазами» Петербурга, смотрящими на закат

Куда делась стрелка Елагина острова и почему теперь любят Крестовский?

В 1817 году по указу Александра I государственная казна выкупила остров, чтобы построить на нем усадьбу для летнего пребывания своей матери — Марии Федоровны.

Архитектор Карл Росси возглавил создание дворцового ансамбля, а садовому мастеру Джозефу Бушу доверили разбивку парка.

Буш при поддержке отца Иоганна, приглашенного Екатериной II из Англии для создания Царскосельских садов, воплотил мечту об изысканном уголке природы.

К 1826 году преобразование острова было завершено, и лишь западная оконечность оставалась нетронутой — длинный мыс, затопляемый при подъеме воды, с камышом и ветхими постройками.

Тогда же Буш и Росси решили расширить протоку и превратить ее в живописный пруд с извилистыми берегами. Создали вал с дорогами — каретной и пешеходной, высадили плакучие ивы и лиственницы — защиту от ветров.

Так родилась знаменитая стрелка Елагина острова.

Мода на закаты и романтические легенды

В середине XIX века стрелка превратилась в любимое место встречи — «романтическую традицию провожать заходящее солнце» на ее берегах сохранил М. И. Пыляев в книге «Забытое прошлое окрестностей Петербурга».

По рассказам, графиня Юлия Павловна Самойлова, сосланная Николаем I из Славянки, устроила здесь свое поместье и заманила сюда светское общество.

Появившийся паломничество «дачников» из соседних островов сделало стрелку настоящим «пуантом» — модным местом для прогулок и встреч.

Оборона и торжества

Во времена Крымской войны на стрелке установили батарею для защиты города от флота — боев она не видела, но стала символом укрепления обороны Петербурга.

Место вдохновляло художников и поэтов: Апухтин, Северянин, Саша Черный и Агнивцев воспевали стрелку в стихах и образах.

Здесь гуляли под звуки военных оркестров, наслаждались пряностями и прохладительными напитками, устраивали первые в России демонстрационные полеты гидроплана и благотворительные автомобильные корсо.

Катастрофа и перестройка

Как пишут "Санкт-Петербургские ведомости", наводнение 1924 года разрушило парк и западный берег, и архитектор Л. А. Ильин переработал концепцию стрелки.

Берег укрепили сваями, расширили площадку для зрелищных видов Финского залива, ликвидировали часть зелени.

В ансамбль вошли загадочные львы из пудостского известняка — их история окутана тайной, но многие считают автором А. Н. Воронихина.

Ранее скульптуры украшали дачи Строгановых — на Петергофском шоссе и даже на Черной речке.

Современные вызовы и новое пространство

В XXI веке Западный скоростной диаметр изменил облик стрелки — вместо бескрайнего залива открылись индустриальные пейзажи эстакады и моста.

Теперь петербуржцы выбирают для закатов стрелку Крестовского острова. В 2016 году на намытой территории появился общественный парк с просторными зонами отдыха и видами на Финский залив и «Лахта-центр».