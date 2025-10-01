Пока не появились консервы: история «Броненосца Потемкина» началась с червей в мясе

Июнь 1905 года — Российская империя. История знаменитого бунта матросов броненосца «Потемкин» началась именно с попытки накормить их червивым мясом.
Этот эпизод, запечатленный Сергеем Эйзенштейном в фильме «Броненосец Потемкин», — лишь верхушка айсберга невероятно сложного и порой ужасного рациона моряков прошлого.
Когда корабельный рацион стал более разнообразным и сбалансированным, трудно представить, через какие гастрономические испытания приходилось проходить в эпоху Великих географических открытий и вплоть до XIX века.
Солонина — хрусткий камень в желудке
До изобретения консервов единственным способом сохранить мясо в долгом плавании оставалась соль — много соли. Солонина, пропитанная до окаменения, требовала длительного вымачивания — часто часами.
Но пресной воды для этого хватало не всегда. В результате матросы ели «чудовищно пересоленную похлебку, после которой невыносимо хотелось пить».
Этот ужасный рецепт одинаково был нормой и для офицеров, и для рядовых.
Галеты с «начинкой» — хлеб по-корабельному
Как пишет "История. РФ", печь хлеб на корабле в ту эпоху умели плохо, и исходом становились высушенные ржаные галеты. Хранились они в бочках, но не спасались от жучков и личинок — бедствие, которое почти всегда становилось частью «пищи».
Некоторые съедали хлеб с нежеланной «начинкой» прямо так, другие пытались вымачивать и запекать галеты. Однако о затрате топлива для огня на корабле зачастую не могло быть и речи — риск пожара был слишком велик.
Живые консервы — черепахи и крысы
Моряки брали в плавание живых домашних животных, которых съедали. Независимыми морскими жителями становились гигантские черепахи, обитавшие на Галапагосских островах.
Их прозвали «живыми консервами» — они неплохо переносили годы в трюмах без пищи и воды. Черепаховый суп долго считался «ухой» на флоте.
Не менее интригующей была и судьба крыс — отъевшихся на сухарях грызунов отлавливали, потрошили и готовили похлебку для матросов.
Однако знали — крысы опасны переносчики болезней, поэтому подобная практика была скорее исключением, чем правилом.
Капуста и цитрусовые: борьба с цингой
Главной бедой моряков веками была цинга. До XVII—XVIII веков она уносила жизни до половины экипажей.
Выход находили в пополнении запаса витамина С — прежде всего через цитрусовые фрукты. Квашеная капуста, богатая аскорбиновой кислотой, широко применялась на русском и прусском флотах и спасала множество жизней.
Англичане же к ней относились с брезгливостью, но капитан Джеймс Кук заставлял офицеров есть квашенную капусту с демонстративным удовольствие. Чтобы ее полюбили моряки.
На флоте ее считали лакомством и тщательно боролись за возможность получить ее «поощрением».