Пока не появились консервы: история «Броненосца Потемкина» началась с червей в мясе

Июнь 1905 года — Российская империя. История знаменитого бунта матросов броненосца «Потемкин» началась именно с попытки накормить их червивым мясом.

Этот эпизод, запечатленный Сергеем Эйзенштейном в фильме «Броненосец Потемкин», — лишь верхушка айсберга невероятно сложного и порой ужасного рациона моряков прошлого.

Когда корабельный рацион стал более разнообразным и сбалансированным, трудно представить, через какие гастрономические испытания приходилось проходить в эпоху Великих географических открытий и вплоть до XIX века.

Солонина — хрусткий камень в желудке

До изобретения консервов единственным способом сохранить мясо в долгом плавании оставалась соль — много соли. Солонина, пропитанная до окаменения, требовала длительного вымачивания — часто часами.

Но пресной воды для этого хватало не всегда. В результате матросы ели «чудовищно пересоленную похлебку, после которой невыносимо хотелось пить».

Этот ужасный рецепт одинаково был нормой и для офицеров, и для рядовых.

Галеты с «начинкой» — хлеб по-корабельному

Как пишет "История. РФ", печь хлеб на корабле в ту эпоху умели плохо, и исходом становились высушенные ржаные галеты. Хранились они в бочках, но не спасались от жучков и личинок — бедствие, которое почти всегда становилось частью «пищи».

Некоторые съедали хлеб с нежеланной «начинкой» прямо так, другие пытались вымачивать и запекать галеты. Однако о затрате топлива для огня на корабле зачастую не могло быть и речи — риск пожара был слишком велик.

Живые консервы — черепахи и крысы

Моряки брали в плавание живых домашних животных, которых съедали. Независимыми морскими жителями становились гигантские черепахи, обитавшие на Галапагосских островах.

Их прозвали «живыми консервами» — они неплохо переносили годы в трюмах без пищи и воды. Черепаховый суп долго считался «ухой» на флоте.

Не менее интригующей была и судьба крыс — отъевшихся на сухарях грызунов отлавливали, потрошили и готовили похлебку для матросов.

Однако знали — крысы опасны переносчики болезней, поэтому подобная практика была скорее исключением, чем правилом.

Капуста и цитрусовые: борьба с цингой

Главной бедой моряков веками была цинга. До XVII—XVIII веков она уносила жизни до половины экипажей.

Выход находили в пополнении запаса витамина С — прежде всего через цитрусовые фрукты. Квашеная капуста, богатая аскорбиновой кислотой, широко применялась на русском и прусском флотах и спасала множество жизней.

Англичане же к ней относились с брезгливостью, но капитан Джеймс Кук заставлял офицеров есть квашенную капусту с демонстративным удовольствие. Чтобы ее полюбили моряки.

На флоте ее считали лакомством и тщательно боролись за возможность получить ее «поощрением».