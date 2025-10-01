Виноград сорта «Шайн мускат» (Shine Muscat) завоевал сердца гурманов по всему миру своим уникальным вкусом, напоминающим гибрид винограда с ароматом личи.
«Многие дегустаторы считали его гурмэ событием Азии (Китай, Япония, Южная Корея), а также в некоторых странах Европы и США», — поясняет диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Но этот виноград вызывает вопросы о безопасности. В некоторых странах он запрещен.
Гибрид винограда с ароматом личи: стоит ли опасаться?
В беседе с порталом «Городовой» Мухина объяснила, что виноград под названием «шейн мускат» — гибрид.
«Прямых запрещенных запрещенных стимуляторов роста отдельно именно для этого сорта не существует».
Правда, есть нюанс. Существуют регламенты по применению агрохимии, но ответственность за их соблюдение только на производителях.
«В наше время опасность нанесения вреда здоровью имеет место быть относительно любой агрокультуры. Так как регламенты и нормы надзора еще не совершенны в плане контроля за пестицидами и фунгицидами».
«И это относится к любому сорту винограда».
Виноваты производители или покупатели?
Ответственность за безопасность продукта лежит не только на производителях, но и на потребителях.
«Зачастую плохо моют виноград, и покупают его в несанкционированных точках на развалах и с рук», — подчеркивает Мухина.
«Риски сейчас совершенно одинаковы. Риски присущи любому другому свежему фрукту при соблюдении гигиены и норм хранения».
«Агрессивное» выращивание: миф или реальность?
Утверждение об «агрессивности выращивания у «русских культур»» является беспочвенным.
«Скорее наиболее этим грешат китайские производители, где особенно обедненные земли», — отметила эксперт.
Как выбрать и безопасно употреблять виноград:
- Обращать внимание на плотность, запах, тестировать на сочность и отсутствие признаков порчи.
- Хранить в холодильнике.
«Очень важно его мыть», — настаивает диетолог.
Рекомендуется мыть виноград «под проточной водой, далее на 30 минут замачивать в ванне».
Соблюдение этих правил гарантирует, что употребление винограда, включая экзотический «Шайн мускат», будет «более безопасным».