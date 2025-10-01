Две или одна: власти Петербурга сохраняют интригу насчет того, сколько станций метро сдадут до Нового года

Спикер Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольской правды» подтвердил:
«Планы города остаются неизменными, и новая станция метрополитена непременно будет открыта к концу этого года».
Интрига с открытием
Смольный пока не раскрывает, какая именно станция — «Путиловская» или «Юго-Западная» — откроется первой.
Ранее сообщалось, что до конца года «полноценно заработает только одна», вторая — в техническом режиме.
В Петербурге в активной стадии строительства находятся «Каменка», «Богатырская», «Путиловская» и «Юго-Западная». Ожидается, что одна из них, в Красносельском районе, откроется до конца года, улучшив транспортную доступность.