Две или одна: власти Петербурга сохраняют интригу насчет того, сколько станций метро сдадут до Нового года
Две или одна: власти Петербурга сохраняют интригу насчет того, сколько станций метро сдадут до Нового года

Опубликовано: 1 октября 2025 20:30
метро спб
Две или одна: власти Петербурга сохраняют интригу насчет того, сколько станций метро сдадут до Нового года
globallookpress/Maksim Konstantinov

Горожан продолжают мучить неопределенностью.

Спикер Заксобрания Александр Бельский в эфире радио «Комсомольской правды» подтвердил:

«Планы города остаются неизменными, и новая станция метрополитена непременно будет открыта к концу этого года».

Интрига с открытием

Смольный пока не раскрывает, какая именно станция — «Путиловская» или «Юго-Западная» — откроется первой.

Ранее сообщалось, что до конца года «полноценно заработает только одна», вторая — в техническом режиме.

В Петербурге в активной стадии строительства находятся «Каменка», «Богатырская», «Путиловская» и «Юго-Западная». Ожидается, что одна из них, в Красносельском районе, откроется до конца года, улучшив транспортную доступность.

Автор:
Ксения Пронина
