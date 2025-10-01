Городовой / Город / Особняк Кельха: дом, для которого Фаберже создал самый дорогой сервиз
Особняк Кельха: дом, для которого Фаберже создал самый дорогой сервиз

Опубликовано: 1 октября 2025 23:00
Готичнская столовая
Роскошь этого особняка измерялась не только мрамором и витражами.

В Петербурге есть здание, для которого мастера создали самый дорогой сервиз в своей истории. Но прежде чем он оказался в готической столовой, у этой истории был пролог — о любви, богатстве и архитектурной мечте.

Любовь и золото

Варвара Базанова, внучка сибирского золотопромышленника, унаследовала огромное состояние. На её приданое муж Александр Кельх купил участок и начал строительство особняка. Их союз называли браком "любви и богатства", а сам дом стал символом того, что могут деньги золотых капиталов.

Архитектурная мечта

За проект взялись сразу несколько архитекторов — Василий Шене, Владимир Чагин, позже Карл Шмидт. Варвара поставила задачу: "чтобы дух захватывало!". Так фасады оформили во французском ренессансе, а двор украсили готическим павильоном.

Интерьеры-декорации

Внутри особняк напоминал театральные декорации. Белый зал сиял мрамором и зеркалами, Розовая гостиная — аллегорическим плафоном, лестница — световыми играми. Каждый зал имел свой стиль, но все вместе складывались в гармоничный ансамбль.

Готическая столовая и сервиз Фаберже

Главная жемчужина дома — готическая столовая с ореховыми панелями, витражами и массивным камином. За длинным столом могли разместиться 32 гостя. Именно сюда был заказан серебряный сервиз, ставший самым дорогим изделием фирмы Фаберже.

И это был не единственный заказ: для особняка мастера создали мебель и декоративные детали. Всё вместе превращало дом в настоящий музей роскоши.

Дом-символ эпохи

Сегодня особняк Кельха остаётся памятником времени, когда богатство и стремление к красоте создавали подлинные архитектурные шедевры.

Елизавета Астахова
