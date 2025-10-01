Особняк Кельха: дом, для которого Фаберже создал самый дорогой сервиз

В Петербурге есть здание, для которого мастера создали самый дорогой сервиз в своей истории. Но прежде чем он оказался в готической столовой, у этой истории был пролог — о любви, богатстве и архитектурной мечте.
Любовь и золото
Варвара Базанова, внучка сибирского золотопромышленника, унаследовала огромное состояние. На её приданое муж Александр Кельх купил участок и начал строительство особняка. Их союз называли браком "любви и богатства", а сам дом стал символом того, что могут деньги золотых капиталов.
Архитектурная мечта
За проект взялись сразу несколько архитекторов — Василий Шене, Владимир Чагин, позже Карл Шмидт. Варвара поставила задачу: "чтобы дух захватывало!". Так фасады оформили во французском ренессансе, а двор украсили готическим павильоном.
Интерьеры-декорации
Внутри особняк напоминал театральные декорации. Белый зал сиял мрамором и зеркалами, Розовая гостиная — аллегорическим плафоном, лестница — световыми играми. Каждый зал имел свой стиль, но все вместе складывались в гармоничный ансамбль.
Готическая столовая и сервиз Фаберже
Главная жемчужина дома — готическая столовая с ореховыми панелями, витражами и массивным камином. За длинным столом могли разместиться 32 гостя. Именно сюда был заказан серебряный сервиз, ставший самым дорогим изделием фирмы Фаберже.
И это был не единственный заказ: для особняка мастера создали мебель и декоративные детали. Всё вместе превращало дом в настоящий музей роскоши.
Дом-символ эпохи
Сегодня особняк Кельха остаётся памятником времени, когда богатство и стремление к красоте создавали подлинные архитектурные шедевры.