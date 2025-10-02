Городовой / Город / Если бы стены могли говорить: тайны петербургского дворца на Чайковского, 10
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Не попадай туда, где задают вопросы: Дуров сделал выбор между двумя ужасными вариантами Общество
Особняк Кельха: дом, для которого Фаберже создал самый дорогой сервиз Город
«Не «Рабочий поселок», а «В городе С»: где дебютировал Медный всадник «Ленфильма» Город
Золотая лестница во Владимирском дворце — незаметный шедевр с профилями Мефистофеля и бесконечными зеркалами Город
Аллергия на молоко: возможно, козье — ваш спаситель. Но есть нюансы Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

Если бы стены могли говорить: тайны петербургского дворца на Чайковского, 10

Опубликовано: 2 октября 2025 00:00
Дворец статс-дамы
Если бы стены могли говорить: тайны петербургского дворца на Чайковского, 10
Городовой ру

Сегодня фасад сияет обновлённым цветом, но за ним скрыта многослойная история.

Если бы стены умели говорить, дом на Чайковского, 10 рассказал бы о парадных приёмах и дипломатических тайнах, о молитвах в каплице и грохоте бомб. Сегодня он выглядит чинно и спокойно, но за его фасадом — целая хроника города.

Дворец статс-дамы

В середине XIX века статс-дама Елизавета Бутурлина решила построить дом, достойный петербургского дворца. Архитектор Гаральд Боссе создал фасад с террасой, ажурными решётками, колоннами и скульптурами.

Над аркой красовался герб хозяйки — знак личной гордости и статуса.

Дипломатическая миссия

Через несколько десятилетий здесь разместилось посольство Австро-Венгрии. В комнатах звучали не балы, а голоса дипломатов; во дворе появилась каплица с образом Мадонны. Но август 1914 года принёс хаос: толпа разгромила и подожгла здание. Дом выстоял, но след войны навсегда остался в его памяти.

Война и жильцы

После революции особняк превратили в жилой дом. Здесь жил начальник МПВО Ленинграда Емельян Лагуткин, чьё имя теперь увековечено на мемориальной доске.

Во время блокады бомба уничтожила лицевой флигель — его восстановили, но жители ещё долго вспоминали ночь обстрела.

Возвращение цвета

В наши дни дом снова стал похож на дворец. Реставрация вернула фасаду его исторический бежево-охристый оттенок и изящные решётки с вензелем Бутурлиной.

Теперь мимо него легко пройти, не подозревая, что за фасадом — истории, которых хватило бы на целый роман.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».