Если бы стены могли говорить: тайны петербургского дворца на Чайковского, 10

Если бы стены умели говорить, дом на Чайковского, 10 рассказал бы о парадных приёмах и дипломатических тайнах, о молитвах в каплице и грохоте бомб. Сегодня он выглядит чинно и спокойно, но за его фасадом — целая хроника города.
Дворец статс-дамы
В середине XIX века статс-дама Елизавета Бутурлина решила построить дом, достойный петербургского дворца. Архитектор Гаральд Боссе создал фасад с террасой, ажурными решётками, колоннами и скульптурами.
Над аркой красовался герб хозяйки — знак личной гордости и статуса.
Дипломатическая миссия
Через несколько десятилетий здесь разместилось посольство Австро-Венгрии. В комнатах звучали не балы, а голоса дипломатов; во дворе появилась каплица с образом Мадонны. Но август 1914 года принёс хаос: толпа разгромила и подожгла здание. Дом выстоял, но след войны навсегда остался в его памяти.
Война и жильцы
После революции особняк превратили в жилой дом. Здесь жил начальник МПВО Ленинграда Емельян Лагуткин, чьё имя теперь увековечено на мемориальной доске.
Во время блокады бомба уничтожила лицевой флигель — его восстановили, но жители ещё долго вспоминали ночь обстрела.
Возвращение цвета
В наши дни дом снова стал похож на дворец. Реставрация вернула фасаду его исторический бежево-охристый оттенок и изящные решётки с вензелем Бутурлиной.
Теперь мимо него легко пройти, не подозревая, что за фасадом — истории, которых хватило бы на целый роман.