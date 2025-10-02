От «нестеснения» к Ленинской премии: что произошло 2 октября в истории Петербурга

Когда филантропия, просвещение и искусство слились в один день.

Этот день в разные годы стал свидетелем знаковых событий, повлиявших на развитие города и страны: от создания передовой психиатрической лечебницы до основания первых женских курсов и рождения выдающегося скульптора.

1832: «Всех скорбящих» — пример европейского уровня

2 октября 1832 года в Петербурге открылось новое здание психиатрической больницы «Всех скорбящих», расположенное на 11-й версте Петергофской дороги.

Благодаря филантропу Джону Веннингу, который предложил приобрести усадьбу князя Щербатова, было создано «весьма удобное для помянутого заведения» место.

Врачи заботились о том, чтобы обеспечить «индивидуальный образ жизни пациентов в соответствии с психическим состоянием», делая больницу одной из лучших в Европе.

К началу XX века она располагала собственным водопроводом, мастерскими и даже танцевальным залом, применяя «систему «нестеснения»» в лечении.

1878: «Бестужевские» курсы — шаг к женскому образованию

2 октября 1878 года на Гороховой улице состоялось торжественное открытие Высших женских курсов — первого высшего учебного заведения для женщин в России.

Организованные выдающимися учеными и лидерами женского движения, курсы под руководством историка К. Н. Бестужева-Рюмина получили неофициальное название «Бестужевские».

Как пишет Metronews, это стало важным этапом в развитии образования и расширении прав женщин.

1917: рождение Михаила Аникушина — мастера мемориалов

2 октября 1917 года родился Михаил Аникушин — скульптор, чьи работы стали символами города.

Он стал одним из создателей грандиозного мемориала «Героическим защитникам Ленинграда», который, по его словам, «придал каждой фигуре и конкретные, и обобщенные черты».

Аникушин стремился передать не только скорбь, но и «радость победы». Его же памятник Александру Пушкину, установленный в 1957 году, принес ему Ленинскую премию.

Эти три даты, разделенные десятилетиями, объединяет стремление Петербурга к прогрессу, заботе о людях и сохранению культурного наследия.