Знакомства в стиле «кринж» и «судьба»: самые смешные и неожиданные истории из жизни петербуржцев

В век онлайн-дейтинга и стремительного ритма жизни, традиционные места знакомств уступают место новым, порой весьма неожиданным.
Петербуржцы поделились своим опытом, где же сегодня наиболее вероятно встретить свою вторую половинку.
Онлайн — все еще в тренде, но с нюансами
«Банально, в интернете, чатики были разные по интересам раньше, вылилось в 22 года брака», — делится опытом один из респондентов.
Хотя онлайн-знакомства остаются популярными, многие отмечают сложности:
«Тут договариваешься с людьми, а потом у всех что-то случается, то понос от латте, то депрессия из-за погоды».
Необычные сценарии: от парадной до соцсетей
Некоторые петербуржцы находят любовь в самых неожиданных местах.
«Начните ремонт парадной, сразу почти все соседи станут близкими друзьями», — шутят одни.
Другие предлагают более изощренные методы:
«Просто попросите подругу, у которой есть мч, добавить его друзей к себе в друзья…».
Поражает история девушки, с которой мужчина познакомился через соцсети, заметив ее фотосессию в кафе «Футура» и найдя ее по отметкам.
«Кстати, годный метод!» — оценивают этот необычный опыт.
Любовь на улице, в барах и на концертах
Традиционные места встреч тоже не сдают позиций.
«С кучей людей знакомилась в основном в барах и на выставках, но у меня видимо лицо такое, многие сами подходят поговорить», — делится впечатлениями одна из опрошенных.
Спорт тоже популярен:
«У меня вместо Тиндера велосипед. Когда выхожу кататься, то часто парни предлагают познакомиться. В 100 раз чаще, чем в любых других обстоятельствах. Бонус: спортивные и подтянутые».
Концерты и фестивали также остаются популярными площадками:
«Я вообще не представляю, где сейчас можно познакомиться с романтической целью… Раньше это были концерты. Хотя со мной и сейчас стабильно кто-то на концерте да познакомится».
Загадочные « Петроградки» и «доминанты» Интернета
Некоторые места в городе приобрели особое значение.
«Улицы Петроградки. Главное котлета в кармане была, чтобы спина прямее и шаг шире», — намекают на определенный типаж и атмосферу.
Также упоминаются «группы по интересам, чаты стендап комиков», где «иногда знакомятся, пишут в личку».
Открытие катка в Новой Голландии
Романтические истории рождаются и в таких местах, как открытие катка в Новой Голландии:
«8 лет как катаемся вместе».
Другие отмечают, что «рандомно люди подходят», возможно, из-за «простого лица» или внушаемого доверия.
Главное — быть открытым
Петербуржцы, несмотря на все сложности и комичные ситуации, продолжают искать свою любовь, доказывая, что даже в эпоху интернета, «главное — чтобы спина прямее и шаг шире».