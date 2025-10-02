Городовой / Город / Знакомства в стиле «кринж» и «судьба»: самые смешные и неожиданные истории из жизни петербуржцев
Знакомства в стиле «кринж» и «судьба»: самые смешные и неожиданные истории из жизни петербуржцев

Опубликовано: 2 октября 2025 18:30
знакомства в Питере
Знакомства в стиле «кринж» и «судьба»: самые смешные и неожиданные истории из жизни петербуржцев
globallookpress/ Ilya Moskovets

Где чаще всего случаются судьбоносные встречи?

В век онлайн-дейтинга и стремительного ритма жизни, традиционные места знакомств уступают место новым, порой весьма неожиданным.

Петербуржцы поделились своим опытом, где же сегодня наиболее вероятно встретить свою вторую половинку.

Онлайн — все еще в тренде, но с нюансами

«Банально, в интернете, чатики были разные по интересам раньше, вылилось в 22 года брака», — делится опытом один из респондентов.

Хотя онлайн-знакомства остаются популярными, многие отмечают сложности:

«Тут договариваешься с людьми, а потом у всех что-то случается, то понос от латте, то депрессия из-за погоды».

Необычные сценарии: от парадной до соцсетей

Некоторые петербуржцы находят любовь в самых неожиданных местах.

«Начните ремонт парадной, сразу почти все соседи станут близкими друзьями», — шутят одни.

Другие предлагают более изощренные методы:

«Просто попросите подругу, у которой есть мч, добавить его друзей к себе в друзья…».

Поражает история девушки, с которой мужчина познакомился через соцсети, заметив ее фотосессию в кафе «Футура» и найдя ее по отметкам.

«Кстати, годный метод!» — оценивают этот необычный опыт.

Любовь на улице, в барах и на концертах

Традиционные места встреч тоже не сдают позиций.

«С кучей людей знакомилась в основном в барах и на выставках, но у меня видимо лицо такое, многие сами подходят поговорить», — делится впечатлениями одна из опрошенных.

Спорт тоже популярен:

«У меня вместо Тиндера велосипед. Когда выхожу кататься, то часто парни предлагают познакомиться. В 100 раз чаще, чем в любых других обстоятельствах. Бонус: спортивные и подтянутые».

Концерты и фестивали также остаются популярными площадками:

«Я вообще не представляю, где сейчас можно познакомиться с романтической целью… Раньше это были концерты. Хотя со мной и сейчас стабильно кто-то на концерте да познакомится».

Загадочные « Петроградки» и «доминанты» Интернета

Некоторые места в городе приобрели особое значение.

«Улицы Петроградки. Главное котлета в кармане была, чтобы спина прямее и шаг шире», — намекают на определенный типаж и атмосферу.

Также упоминаются «группы по интересам, чаты стендап комиков», где «иногда знакомятся, пишут в личку».

Открытие катка в Новой Голландии

Романтические истории рождаются и в таких местах, как открытие катка в Новой Голландии:

«8 лет как катаемся вместе».

Другие отмечают, что «рандомно люди подходят», возможно, из-за «простого лица» или внушаемого доверия.

Главное — быть открытым

Петербуржцы, несмотря на все сложности и комичные ситуации, продолжают искать свою любовь, доказывая, что даже в эпоху интернета, «главное — чтобы спина прямее и шаг шире».

Автор:
Ксения Пронина
Город
