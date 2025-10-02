Капелла Александрия: таинственный православный храм в стиле готики, выбранный лично Николаем I

На западной окраине дворцово-паркового ансамбля Александрия возвышается необычное здание — православная церковь, больше похожая на католический собор.

Это Готическая капелла — храм Александра Невского, построенный в 1830-х годах и ставший украшением романтического парка Николая I.

История строительства

После завершения Коттеджа, загородного дворца в английском стиле, в резиденции понадобилась домовая церковь. Сам Николай I выбрал место для будущей святыни. Строительство началось в 1830 году под руководством архитектора Адама Менеласа, позднее к работе присоединился Иосиф Шарлемань.

Летом 1834 года храм был освящён во имя Святого благоверного князя Александра Невского.

Архитектура и убранство

Капелла — квадратное в плане здание с восемью башнями и золотыми крестами. Фасады украшают сорок три медные фигуры святых по моделям В. И. Демут-Малиновского. Стрельчатые окна-розы, витражи и арки придают облику здания атмосферу средневековой Европы.

Интерьер также выполнен в готическом стиле: иконостас вписан в арки, настенную живопись заменяют витражи.

Духовная жизнь

Капелла долгое время оставалась частным храмом Романовых. Здесь служили литургии в воскресные и праздничные дни, проходили молебны перед важными событиями в жизни императорской семьи.

Военные разрушения и реставрация

Во время Великой Отечественной войны храм серьёзно пострадал. Убранство и отделка были разрушены. Лишь в конце XX века началось восстановление: в 1997–1998 годах воссоздали витражи и иконостас, в 2006 году церковь была повторно освящена.

Именно здесь прошла церемония прощания с императрицей Марией Фёдоровной — супругой Александра III.

Сегодня

Готическая капелла вновь открыта для прихожан и туристов. Это не только архитектурный памятник в пейзажном парке, но и действующая православная церковь, где проходят службы.