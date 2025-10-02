Городовой / Общество / Дурной тон — в сапогах на балет: почему театр требует особого подхода к выбору наряда
Дурной тон — в сапогах на балет: почему театр требует особого подхода к выбору наряда

Опубликовано: 2 октября 2025 16:30
Дурной тон — в сапогах на балет: почему театр требует особого подхода к выбору наряда
Этикет в ложе: чего не стоит надевать в театр, чтобы не нарушить гармонию.

Вопрос о дресс-коде в театре вызывает немало споров. Должен ли зритель соответствовать торжественности постановки, или современные реалии допускают большую свободу в выборе одежды?

На этот вопрос порталу «Городовой» ответила эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова.

Нарядная одежда — залог уважения к событию

«Выход в свет, поход в театр предполагает нарядную одежду», — утверждает Альбина Холгова.

Хотя строгие рамки, такие как смокинг для мужчин и вечернее платье в пол для дам, не являются обязательными, общий принцип остается прежним.

Актуальными вариантами для мужчин считаются деловой костюм или пиджачная пара, а для женщин — коктейльное платье или элегантный костюм.

Сменная обувь и табу

Особое внимание уделяется обуви.

«Женщинам в холодное время года обязательно приносить с собой сменную обувь», — поясняет эксперт.

«Находиться в опере, на балете или на концерте классической музыки в ботинках или сапогах — дурной тон».

Также под строгим запретом остаются кроссовки и джинсы, как и «рюкзаки».

Сохраняя атмосферу

Соблюдение этих несложных правил помогает сохранить торжественную атмосферу театрального представления, показывая уважение как к самому искусству, так и к другим зрителям.

Театр — это место, где красота и гармония должны присутствовать во всем, включая внешний вид посетителей.

Ксения Пронина Федор Никонов
