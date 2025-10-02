Дурной тон — в сапогах на балет: почему театр требует особого подхода к выбору наряда

Вопрос о дресс-коде в театре вызывает немало споров. Должен ли зритель соответствовать торжественности постановки, или современные реалии допускают большую свободу в выборе одежды?
На этот вопрос порталу «Городовой» ответила эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова.
Нарядная одежда — залог уважения к событию
«Выход в свет, поход в театр предполагает нарядную одежду», — утверждает Альбина Холгова.
Хотя строгие рамки, такие как смокинг для мужчин и вечернее платье в пол для дам, не являются обязательными, общий принцип остается прежним.
Актуальными вариантами для мужчин считаются деловой костюм или пиджачная пара, а для женщин — коктейльное платье или элегантный костюм.
Сменная обувь и табу
Особое внимание уделяется обуви.
«Женщинам в холодное время года обязательно приносить с собой сменную обувь», — поясняет эксперт.
«Находиться в опере, на балете или на концерте классической музыки в ботинках или сапогах — дурной тон».
Также под строгим запретом остаются кроссовки и джинсы, как и «рюкзаки».
Сохраняя атмосферу
Соблюдение этих несложных правил помогает сохранить торжественную атмосферу театрального представления, показывая уважение как к самому искусству, так и к другим зрителям.
Театр — это место, где красота и гармония должны присутствовать во всем, включая внешний вид посетителей.