«Ад на Кадетской линии»: петербуржцы 10 лет живут в страхе перед агрессивным соседом

Уютный двор на Кадетской линии, известный своим благоустройством, стал местом кошмара для его обитателей. Виной тому — 40-летний Игорь, чье поведение, по словам соседей, граничит с безумием и представляет реальную угрозу.
Жильцы борются с ним уже около десяти лет, но безрезультатно.
«Убью, собаку отравлю»: свидетельства ужаса
Истории соседей шокируют. Светлана регулярно слышит «зверские вопли», крики «убью», звуки бьющейся мебели и избиваемой собаки.
«Неоднократно видела его во дворе, когда он с криками „убью“ разговаривал с пустотой, очень страшно», — делится она с "Фонтанкой".
Ольга столкнулась с прямой агрессией: Игорь «схватил камень и начал кидать в собаку», а при попытке остановить его, «посыпались угрозы в наш адрес».
Собака, по словам Ольги, «забита», а хозяйка «плачет все время». Игорь неоднократно «бегал по подъезду с топором», ломал имущество и оскорблял жильцов.
«Я боролся с ним более 15 лет»: неравный бой пенсионера
Последней каплей для 78-летнего Владимира Литвинова, бывшего педагога и многолетнего борца с Игорем, стал недавний конфликт.
После избиения пенсионеру диагностировали перелом костей черепа, кровоизлияние в мозг и паралич руки.
«Я за свои 78 лет не встречал более мерзкого типа», — написал Владимир Васильевич в чат жильцов, поблагодарив соседей за участие.
«Его необходимо выселить из нашего двора», — уверен он.
Безвыходная ситуация: законы на стороне агрессора?
Как сообщают СМИ, в отношении Игоря возбуждены дела об угрозе убийством и побоях. Однако, «обе статьи не предполагают меру пресечения в виде ареста».
Это означает, что изолировать его от общества, несмотря на доказанную опасность, невозможно.
«Как это избил человека, даже покалечил и ему ничего?! Это как вообще», — недоумевают петербуржцы.
«Деликатная интеллигенция» и «Швондер»: что говорят горожане?
Реакция жителей города неоднозначна. Одни считают, что «10 лет в страхе не стоят никакой цены» и удивляются бездействию. Другие, с иронией, отмечают:
«Деликатная интеллигенция. Деликатно не пишут заявления в полицию, а пытаются обсудить со Швондером, почему он так себя ведет и как ему помочь».
Эта ситуация поднимает острый вопрос о том, как общество и правовая система справляются с подобными проблемами, когда агрессивное поведение одного человека ставит под угрозу жизнь и спокойствие целого дома.