«Ад на Кадетской линии»: петербуржцы 10 лет живут в страхе перед агрессивным соседом

Уютный двор на Кадетской линии, известный своим благоустройством, стал местом кошмара для его обитателей. Виной тому — 40-летний Игорь, чье поведение, по словам соседей, граничит с безумием и представляет реальную угрозу.

Жильцы борются с ним уже около десяти лет, но безрезультатно.

«Убью, собаку отравлю»: свидетельства ужаса

Истории соседей шокируют. Светлана регулярно слышит «зверские вопли», крики «убью», звуки бьющейся мебели и избиваемой собаки.

«Неоднократно видела его во дворе, когда он с криками „убью“ разговаривал с пустотой, очень страшно», — делится она с "Фонтанкой".

Ольга столкнулась с прямой агрессией: Игорь «схватил камень и начал кидать в собаку», а при попытке остановить его, «посыпались угрозы в наш адрес».

Собака, по словам Ольги, «забита», а хозяйка «плачет все время». Игорь неоднократно «бегал по подъезду с топором», ломал имущество и оскорблял жильцов.

«Я боролся с ним более 15 лет»: неравный бой пенсионера

Последней каплей для 78-летнего Владимира Литвинова, бывшего педагога и многолетнего борца с Игорем, стал недавний конфликт.

После избиения пенсионеру диагностировали перелом костей черепа, кровоизлияние в мозг и паралич руки.

«Я за свои 78 лет не встречал более мерзкого типа», — написал Владимир Васильевич в чат жильцов, поблагодарив соседей за участие.

«Его необходимо выселить из нашего двора», — уверен он.

Безвыходная ситуация: законы на стороне агрессора?

Как сообщают СМИ, в отношении Игоря возбуждены дела об угрозе убийством и побоях. Однако, «обе статьи не предполагают меру пресечения в виде ареста».

Это означает, что изолировать его от общества, несмотря на доказанную опасность, невозможно.

«Как это избил человека, даже покалечил и ему ничего?! Это как вообще», — недоумевают петербуржцы.

«Деликатная интеллигенция» и «Швондер»: что говорят горожане?

Реакция жителей города неоднозначна. Одни считают, что «10 лет в страхе не стоят никакой цены» и удивляются бездействию. Другие, с иронией, отмечают:

«Деликатная интеллигенция. Деликатно не пишут заявления в полицию, а пытаются обсудить со Швондером, почему он так себя ведет и как ему помочь».

Эта ситуация поднимает острый вопрос о том, как общество и правовая система справляются с подобными проблемами, когда агрессивное поведение одного человека ставит под угрозу жизнь и спокойствие целого дома.