Жёлтый домик между гигантами: загадка Гагаринской улицы в Петербурге

Опубликовано: 2 октября 2025 23:00
Жёлтый домик
Крошечный жёлтый домик на Гагаринской улице хранит историю, начавшуюся с арки дворца.

Между двумя громадами на Гагаринской улице притаился крошечный жёлтый домик. Если бы не яркий цвет, его легко можно было бы не заметить: фасад втиснулся между особняком Столыпиных и бывшим общежитием придворных служителей.

Кажется, будто это кусочек Амстердама, случайно оказавшийся среди строгих петербургских фасадов.

От арки к дому

Изначально это даже не был дом. В XVIII веке здесь находился флигель Малого Мраморного дворца, принадлежавшего графу Кушелеву-Безбородко. В первом этаже проходила сквозная арка во внутренние дворы усадьбы, а наверху, вероятно, жил привратник.

Арка вела к непарадной части дворца, тогда как парадный въезд располагался рядом с особняком Столыпиных.

Советские превращения

В советское время лишний проход оказался ненужным. Арку заложили, сначала сделав окно, затем дверь, и со временем об исходном назначении забыли. Так бывший служебный флигель превратился в самостоятельный дом, неожиданно выделяющийся среди монументальных соседей.

Домик сегодня

Сейчас на первом этаже располагается нежилое помещение с современной дверью, украшенной маскароном льва. А на втором — крошечная квартира: прихожая всего три квадратных метра, раздельный санузел и одна жилая комната. Говорят, жильё иногда сдают посуточно.

Вход в квартиру ведёт со двора — туда можно попасть через парадную арку Малого Мраморного дворца.

Загадка и шарм

Так из обычного прохода возник самый маленький дом Петербурга. Сегодня он вызывает улыбку у прохожих и стал излюбленным объектом для фотографий.

Елизавета Астахова
Город
