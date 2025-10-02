«В час пик в 184 забраться — это подвиг»: почему петербуржцы верят в то, что местный Бэтмен — настоящий

Супергероя стали все чаще замечать на улицах города.

В социальных сетях появился снимок, который вызвал настоящий ажиотаж среди петербуржцев: в автобусе был замечен человек в полном костюме Бэтмена.

Фотография, сопровождаемая подписью «Когда бэтмобиль в ремонте», мгновенно разлетелась по сети, породив массу комментариев.

«Городу нужен новый герой»: будни супергероя

Петербуржцы активно делятся своими наблюдениями о «городском» Бэтмене.

«В маршрутке видел Бэтмена — сам часто езжу через Васильевский, интересно, водителям удобно с такими костюмами в салоне», — пишет один из горожан.

Другой утверждает:

«Это он же. Бэтман живет где то в районе Коменды, судя по его перемещениям».

Кто-то даже опубликовал видео, где Бэтмен «спешит куда-то по улице», что подтверждает его постоянное присутствие в жизни города.

Вызовы петербургских дорог и реакция пассажиров

Комментаторы шутят, что «Этому городу нужен новый герой» — особенно актуально, когда речь заходит о поездках в час пик:

«В своем авто каждый может, а вот на «Пионерской» в час пик в 184 забраться — это подвиг…».

Отмечается, что «Бэтмен поднимает народу настроение, а то все унылые всегда». Однако, есть и те, кто удивляется реакции окружающих:

«Классно! Почему бабули не реагируют? Сидят с такими лицами, как будто что-то необычное в их жизни случается каждый день. Ну что за безэмоциональные люди?»

Загадка Бэтмена

Несмотря на активное обсуждение, личность петербургского Бэтмена остается загадкой.

Но его появление в общественном транспорте, несомненно, добавляет ярких красок в будничную жизнь города и поднимает настроение прохожим, напоминая, что даже в обычном автобусе может произойти что-то необычное.