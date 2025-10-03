Как «народ зачерпывал пиво ковшом»: чем запомнилось 3 октября в истории Петербурга

Новости по теме

От реформ Екатерины II до ордена Ацтекского орла: чем запомнилось 11 марта в истории Петербурга

«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая

Один прием пищи, три приема, десяток свиданий: распорядок дня Екатерины II

«Соль-целительница» из Старой Руссы: секреты древнего промысла, покорившего даже Екатерину II

От переворота Екатерины II к генетике XXI века: что случилось с Петром III на самом деле

