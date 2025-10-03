Городовой / Город / Как «народ зачерпывал пиво ковшом»: чем запомнилось 3 октября в истории Петербурга
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Общество Спорт

Как «народ зачерпывал пиво ковшом»: чем запомнилось 3 октября в истории Петербурга

Опубликовано: 3 октября 2025 08:00
Кабак, пилот, почта и Лесгафт
День, когда в городе появился первый кабак, а таксист полетел.

История Санкт-Петербурга богата событиями, которые формировали его облик и общественный уклад.

Дата 3 октября, включающая появление первого кабака, учреждение важного ордена, рождение основоположника физкультуры и открытие женских курсов, демонстрирует стремительный темп развития города в разные эпохи.

1705: Начало петровского быта

В 1705 году Александр Меншиков отдал распоряжение о постройке первого кабака на Адмиралтейском острове.

Описание того, как народ утолял жажду, поражает своей непосредственностью:

«Пиво стоит там обыкновенно в огромных открытых кадках, из которых теснящийся около них народ зачерпывает свою долю деревянным ковшом…».

1782: Награды Екатерины

3 октября 1782 года, Екатерина II учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира, чтобы ликвидировать неравенство в наградах:

«Императрица учредила для отличившихся гражданских чиновников орден… с девизом — „Польза, честь и слава“».

1785: Почтамтская

3 октября в 1785 году, почтамт переехал в новое здание на будущей Почтамтской улице.

1837: Петр Лесгафт

Третье октября стало ключевым и для развития образования. В 1837 году родился Петр Францевич Лесгафт, чья научная система физического воспитания стала практическим выходом функциональной анатомии.

Его современники, например, И. П. Павлов, называли его «вдохновенным учителем».

1910: Первый полет над столицей

Как пишет panevin.ru, в 1910 году, на Всероссийском празднике воздухоплавания, пилот Евгений Руднев совершил первый полет над центральной частью Петербурга на самолете «Фарман», а затем перелетел в Гатчину.

Его судьба, как отмечает Н. Рощин, трагична:

«Никто на Родине не знает, что все двадцать лет изгнания этот исключительный человек был скромным шофером парижского такси».

Таким образом, 3 октября — это день, сочетающий историю первых общественных заведений, монументальные государственные решения и прорывы в науке и технике.

Автор:
Ксения Пронина
Город
