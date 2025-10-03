Как «народ зачерпывал пиво ковшом»: чем запомнилось 3 октября в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга богата событиями, которые формировали его облик и общественный уклад.
Дата 3 октября, включающая появление первого кабака, учреждение важного ордена, рождение основоположника физкультуры и открытие женских курсов, демонстрирует стремительный темп развития города в разные эпохи.
1705: Начало петровского быта
В 1705 году Александр Меншиков отдал распоряжение о постройке первого кабака на Адмиралтейском острове.
Описание того, как народ утолял жажду, поражает своей непосредственностью:
«Пиво стоит там обыкновенно в огромных открытых кадках, из которых теснящийся около них народ зачерпывает свою долю деревянным ковшом…».
1782: Награды Екатерины
3 октября 1782 года, Екатерина II учредила орден Святого равноапостольного князя Владимира, чтобы ликвидировать неравенство в наградах:
«Императрица учредила для отличившихся гражданских чиновников орден… с девизом — „Польза, честь и слава“».
1785: Почтамтская
3 октября в 1785 году, почтамт переехал в новое здание на будущей Почтамтской улице.
1837: Петр Лесгафт
Третье октября стало ключевым и для развития образования. В 1837 году родился Петр Францевич Лесгафт, чья научная система физического воспитания стала практическим выходом функциональной анатомии.
Его современники, например, И. П. Павлов, называли его «вдохновенным учителем».
1910: Первый полет над столицей
Как пишет panevin.ru, в 1910 году, на Всероссийском празднике воздухоплавания, пилот Евгений Руднев совершил первый полет над центральной частью Петербурга на самолете «Фарман», а затем перелетел в Гатчину.
Его судьба, как отмечает Н. Рощин, трагична:
«Никто на Родине не знает, что все двадцать лет изгнания этот исключительный человек был скромным шофером парижского такси».
Таким образом, 3 октября — это день, сочетающий историю первых общественных заведений, монументальные государственные решения и прорывы в науке и технике.