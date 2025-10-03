Тишина, аплодисменты и никаких фантиков: как вести себя в театре, чтобы не стать «тем самым» зрителем

Поход в театр — это особенное событие, требующее соблюдения определенных правил.

Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова поделилась с порталом «Городовой» основными принципами поведения в зрительном зале, чтобы вечер оставил только приятные впечатления.

«После третьего звонка — вход запрещен»: важность пунктуальности

«После третьего звонка вход в зал запрещен», — напоминает Альбина Холгова.

Однако, если по каким-то причинам зритель все же опоздал, следует придерживаться особого этикета:

«Если все же нас впустили, то искать свои места нельзя».

Поиск свободных кресел должен происходить максимально тихо, чтобы не отвлекать других зрителей и не мешать происходящему на сцене.

«Это следует делать, чтобы не отвлекать присутствующих», — поясняет эксперт.

Тишина — залог успеха представления

Во время спектакля или концерта необходимо «сохранять тишину».

Шум от шепота, шуршания фантиков или других посторонних звуков может испортить впечатление не только вам, но и окружающим.

Если же сосед ведет себя слишком громко, Холгова советует прибегнуть к ненавязчивому жесту:

«Можно обратиться негромко к этому человеку, поднеся указательный палец к своим губам (жест, которым мы просим вести себя тише) и сказать: «Извините, пожалуйста, я хотела бы послушать концерт/актеров».

Финальные аплодисменты и благодарность артистам

После окончания представления, когда артисты выходят на поклоны, важно проявить уважение.

«Никто не должен покидать зал с целью занять очередь в гардероб», — подчеркивает важность момента.

«Аплодисменты и благодарность актерам — неотъемлемая часть представления», — заключает эксперт.

Соблюдение этих простых правил позволит в полной мере насладиться искусством и уважить труд артистов.