От побоища до духовного сердца Петербурга: история лавры Александра Невского в деталях

Опубликовано: 3 октября 2025 19:00
От побоища до духовного сердца Петербурга: история лавры Александра Невского в деталях
Монастырь стоит на месте легендарной битвы и пережил три века истории.

В 1710 году Пётр I приказал строить монастырь на Неве, считая, что именно здесь Александр Невский победил шведов. Для новой столицы это было не только духовное место, но и военный форпост. Отсюда начиналась дорога, которую мы сегодня знаем как Невский проспект.

Главная святыня

В 1724 году сюда перенесли мощи святого князя Александра Невского. С тех пор лавра стала сердцем Петербурга — город жил под покровительством своего небесного защитника.

Архитектурный ансамбль

От Доменико Трезини до Ивана Старова, от строгой симметрии к величественному Троицкому собору — лавра строилась десятилетиями и вобрала лучшие черты петербургского зодчества XVIII века.

Некрополь и школа

Здесь покоятся Ломоносов, Суворов, Чайковский, Достоевский и десятки других великих имен. А ещё именно в лавре открылась семинария, где воспитывались будущие архиереи.

Испытания XX века

После революции монастырь закрыли, его здания заняли мастерские и учреждения. Но именно здесь в январе 1918 года прошёл многотысячный крестный ход в защиту Церкви — событие, оставившее заметный след в истории города.

Возрождение

Сегодня лавра вновь жива: идут службы, работают мастерские, сюда приходят паломники и туристы. Троицкий собор хранит мощи Александра Невского, а некрополь остаётся музеем под открытым небом.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
