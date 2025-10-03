«Построить свою приватную площадку для питомцев»: что делать петербуржцам, которым негде гулять с собакой

Вся правда об организации современных площадок для выгула собак.

Вопрос организации площадок для выгула собак выходит за рамки комфорта четвероногих друзей петербуржцев.

Как отмечает Валентина Карпова, управляющий партнер проектного бюро «Проект 1» и член ассоциации ландшафтных архитекторов России:

«Эти объекты инфраструктуры влияют на качество жизни не столько самих собак, сколько их владельцев-собаководов, а также тех, и у кого собаки нет и не планируется».

Почему собачьи площадки важны для всех?

«Братьям нашим меньшим может быть совсем не важно: гулять в специально отведенном месте или просто в парке. А вот для тех, кто о них заботится и несет ответственность за их поведение, разница очень даже есть», — поясняет эксперт.

«Тем, кто пришел в этот же парк отдохнуть или позаниматься спортом — как правило тоже не безразлично, какие четвероногие бегают рядом».

Как инициировать создание площадки?

Если в вашем районе нет специального места для выгула, его создание возможно.

Если хочется обустроить удобную площадку, можно поискать эти участки самостоятельно и прийти уже с конкретным предложением в администрацию района(если земля городская) или муниципального образования (если это внутриквартальная территория).

«Самое главное (и самое сложное) в организации такой площадки — это выбрать место размещения», — рассказала Карпова в беседе с порталом «Городовой».

Застройщики все чаще включают такие зоны в проекты жилых комплексов, но для существующих территорий требуется запрос в администрацию.

«Второй вариант: можно на территории ЖК построить свою приватную площадку для питомцев».

Ключевые критерии выбора места:

Размер: Рекомендуемая площадь — 400-600 кв.м. (это рекомендация, а не требование).

Запрет в парках: Выгул собак на территории зеленых насаждений общего пользования запрещен.

Соблюдение дистанции: Необходимо не менее 40 м от жилых зданий и 50 м от детских учреждений.

Инженерные сети: Запрещено размещение на сетях тепла, газа, а также в охранных зонах ЛЭП и на колодцах. Требуется расчет прочности при нагрузке.

Процесс создания: от идеи до реализации

Дальше — получение задания в КГА, разработка и согласование проекта, установка оборудования. Если площадка создается силами муниципалитета, требуется одобренное предложение по размещению.

Для территорий ЖК все этапы берет на себя управляющая компания.

Важно: организация площадки стоит достаточно дорого.

Адрес площадки Стоимость устройства и строительства (руб.) Примечания ул. Орджоникидзе, д. 50 37 006 831,22 Самая высокая стоимость, вероятно, самая большая площадь или сложное оборудование Пересечение Бассейной ул. и пр. Космонавтов 14 693 688,40 Минимальная стоимость Витебский пр., д. 101 17 988 400,00 Средняя стоимость Территория южнее д. 29 по ул. Львовской 16 935 847,20 Близко к средней Территория Юго-восточнее д. 47 по ул. Михайловская 17 725 947,00 Средняя стоимость

А вот во сколько обходится обслуживание таких площадок:

Вид расходов Стоимость (руб.) Период / Примечания Обслуживание площадок 161 545,50 За 2 месяца

Новые стандарты уже этой осенью

«Уже осенью этого года вступит в силу новый стандарт, регламентирующий инфраструктуру для людей с собаками», — анонсирует Карпова.

Нововведение Описание Значение / Польза Площадь на собаку Введены нормы площади от 4 кв.м на собаку с учетом плотности животных Позволяет точнее рассчитывать необходимое пространство для площадок Разделение на типы Классификация площадок: игровые, для выгула, прогулочные маршруты, дрессировочные и др. Учитывает разные потребности владельцев и собак для комфортного использования Функциональные зоны Четкое описание зон для владельцев, дрессировки и активных игр на площадках Улучшает организацию пространства и безопасность посетителей Параметры планировки Стандарты расстояний между оборудованием, ограждениями и зонами безопасности Обеспечивает комфорт и безопасность при эксплуатации площадок Стандартизированное проектирование Рекомендации по размерам, оборудованию, покрытиям, основанные на ГОСТах, а не на субъективном подходе Гарантирует качество и соответствие площадок нормативам

Ожидается, что внедрение новых ГОСТов сделает проектирование площадок более стандартизированным и функциональным.