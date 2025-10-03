«Построить свою приватную площадку для питомцев»: что делать петербуржцам, которым негде гулять с собакой

Вопрос организации площадок для выгула собак выходит за рамки комфорта четвероногих друзей петербуржцев.
Как отмечает Валентина Карпова, управляющий партнер проектного бюро «Проект 1» и член ассоциации ландшафтных архитекторов России:
«Эти объекты инфраструктуры влияют на качество жизни не столько самих собак, сколько их владельцев-собаководов, а также тех, и у кого собаки нет и не планируется».
Почему собачьи площадки важны для всех?
«Братьям нашим меньшим может быть совсем не важно: гулять в специально отведенном месте или просто в парке. А вот для тех, кто о них заботится и несет ответственность за их поведение, разница очень даже есть», — поясняет эксперт.
«Тем, кто пришел в этот же парк отдохнуть или позаниматься спортом — как правило тоже не безразлично, какие четвероногие бегают рядом».
Как инициировать создание площадки?
Если в вашем районе нет специального места для выгула, его создание возможно.
Если хочется обустроить удобную площадку, можно поискать эти участки самостоятельно и прийти уже с конкретным предложением в администрацию района(если земля городская) или муниципального образования (если это внутриквартальная территория).
«Самое главное (и самое сложное) в организации такой площадки — это выбрать место размещения», — рассказала Карпова в беседе с порталом «Городовой».
Застройщики все чаще включают такие зоны в проекты жилых комплексов, но для существующих территорий требуется запрос в администрацию.
«Второй вариант: можно на территории ЖК построить свою приватную площадку для питомцев».
Ключевые критерии выбора места:
- Размер: Рекомендуемая площадь — 400-600 кв.м. (это рекомендация, а не требование).
- Запрет в парках: Выгул собак на территории зеленых насаждений общего пользования запрещен.
- Соблюдение дистанции: Необходимо не менее 40 м от жилых зданий и 50 м от детских учреждений.
- Инженерные сети: Запрещено размещение на сетях тепла, газа, а также в охранных зонах ЛЭП и на колодцах. Требуется расчет прочности при нагрузке.
Процесс создания: от идеи до реализации
Дальше — получение задания в КГА, разработка и согласование проекта, установка оборудования. Если площадка создается силами муниципалитета, требуется одобренное предложение по размещению.
Для территорий ЖК все этапы берет на себя управляющая компания.
Важно: организация площадки стоит достаточно дорого.
|Адрес площадки
|Стоимость устройства и строительства (руб.)
|Примечания
|ул. Орджоникидзе, д. 50
|37 006 831,22
|Самая высокая стоимость, вероятно, самая большая площадь или сложное оборудование
|Пересечение Бассейной ул. и пр. Космонавтов
|14 693 688,40
|Минимальная стоимость
|Витебский пр., д. 101
|17 988 400,00
|Средняя стоимость
|Территория южнее д. 29 по ул. Львовской
|16 935 847,20
|Близко к средней
|Территория Юго-восточнее д. 47 по ул. Михайловская
|17 725 947,00
|Средняя стоимость
А вот во сколько обходится обслуживание таких площадок:
|Вид расходов
|Стоимость (руб.)
|Период / Примечания
|Обслуживание площадок
|161 545,50
|За 2 месяца
Новые стандарты уже этой осенью
«Уже осенью этого года вступит в силу новый стандарт, регламентирующий инфраструктуру для людей с собаками», — анонсирует Карпова.
|Нововведение
|Описание
|Значение / Польза
|Площадь на собаку
|Введены нормы площади от 4 кв.м на собаку с учетом плотности животных
|Позволяет точнее рассчитывать необходимое пространство для площадок
|Разделение на типы
|Классификация площадок: игровые, для выгула, прогулочные маршруты, дрессировочные и др.
|Учитывает разные потребности владельцев и собак для комфортного использования
|Функциональные зоны
|Четкое описание зон для владельцев, дрессировки и активных игр на площадках
|Улучшает организацию пространства и безопасность посетителей
|Параметры планировки
|Стандарты расстояний между оборудованием, ограждениями и зонами безопасности
|Обеспечивает комфорт и безопасность при эксплуатации площадок
|Стандартизированное проектирование
|Рекомендации по размерам, оборудованию, покрытиям, основанные на ГОСТах, а не на субъективном подходе
|Гарантирует качество и соответствие площадок нормативам
Ожидается, что внедрение новых ГОСТов сделает проектирование площадок более стандартизированным и функциональным.