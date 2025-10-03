Городовой / Общество / «Быть навязчивыми»: принято ли заводить разговор с другими зрителями во время театрального антракта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сокровища Ниена у «Охтинской»: археологи нашли город XVII века в центре Петербурга Город
Замок в Песках: дом Полежаева, где снимали «Бандитский Петербург» и «Мастера и Маргариту» Город
«Построить свою приватную площадку для питомцев»: что делать петербуржцам, которым негде гулять с собакой Город
Коттедж-легенда у Финского залива: как дворец стал музеем и сразил своей архитектурной эклектикой Город
Как не купить яд под видом вина или водки: обращаем внимание на коды и акцизы Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

«Быть навязчивыми»: принято ли заводить разговор с другими зрителями во время театрального антракта

Опубликовано: 3 октября 2025 14:30
Театр
«Быть навязчивыми»: принято ли заводить разговор с другими зрителями во время театрального антракта
globallookpress/ Bulkin Sergey; NEWS.ru

Главные правила антракта, чтобы не попасть впросак.

Время антракта — это возможность отдохнуть, перекусить и пообщаться. Однако, как и в случае со всем, что касается посещения театра, здесь существуют свои правила этикета.

Эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова рассказала порталу «Городовой» о тонкостях поведения в антракте.

«Буфет — не ресторан»: искусство быстрого перекуса

Поход в театральный буфет — это скорее возможность быстро перекусить, а не полноценный обед.

«Сидеть за столиком весь антракт – признак неуважения к остальным посетителям», — подчеркивает эксперт.

Театральные буфеты не рассчитаны на большое количество гостей, поэтому важно «быстро перекусить и уступить стол другим посетителям».

Приносить свою еду в театр также «нельзя», согласно правилам этикета.

Светская беседа: когда уместна, а когда нет

Антракт — подходящее время для легкой светской беседы. Однако, важно помнить о чувствах собеседника.

«Нужно ориентироваться на собеседника и понимать, желает он продолжать общение или нет», — советует Холгова.

«Быть навязчивыми этикет запрещает», — добавляет она.

Тактичность и внимание к реакциям окружающих — ключ к приятному общению.

Соблюдение этикета — залог приятного вечера

Эти простые правила поведения во время антракта помогают сделать посещение театра более комфортным и приятным как для себя, так и для окружающих.

Уважение к другим зрителям и соблюдение театрального этикета — важные составляющие культурного отдыха.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».