Больше, чем украшение: что скрывают глаза маскаронов на домах Петербурга
Больше, чем украшение: что скрывают глаза маскаронов на домах Петербурга

Опубликовано: 3 октября 2025 18:00
Маскарон
Больше, чем украшение: что скрывают глаза маскаронов на домах Петербурга
Городовой ру

От оберегов древних храмов до украшений доходных домов — маскароны прожили длинную историю, чтобы стать частью петербургских фасадов.

Петербург полон глаз. Они смотрят на прохожих с фасадов дворцов и доходных домов, прячутся под балконами и воротами. Это маскароны — каменные лица и головы, которые горожане часто не замечают. Но стоит поднять глаза — и город оживает десятками таинственных персонажей.

От оберега к украшению

Слово "маскарон" происходит от латинского masca — "дух". В древности такие изображения защищали храмы и дороги от злых сил. Сначала они были устрашающими, позже стали ироничными, романтическими или загадочными.

Взлёты и перемены

Барокко сделало маскароны главным украшением фасадов: львы, Медузы, фантастические лица превращали дома в живые декорации.

Классицизм упростил формы, добавив античных богов и египтян.

Модерн вернул индивидуальность: на фасадах появились женские образы, полные тайны.

Петербург — столица маскаронов

Здесь маскароны впервые появились при Петре I, а позже украсили тысячи зданий. Сегодня их более 19 тысяч. Чаще всего это человеческие лица, реже — мифологические герои и животные. Особенно любим — лев, символ силы и власти.

Больше всего маскаронов сосредоточено в центре — на Невском, Литейном, у площади Восстания. Но они встречаются и на окраинах: на Выборгской стороне, в Нарвской части, за Обводным каналом.

Маскароны не всегда бросаются в глаза, но они есть почти на каждом шагу. Прогуливаясь по Петербургу, достаточно лишь поднять взгляд — и привычные улицы откроются с новой стороны.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
