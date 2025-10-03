«Сделать опять там шалман-шалман»: эксперт объяснил, зачем Думской улице в Петербурге статус пешеходной

В Петербурге обсуждается перспектива сделать Думскую улицу полностью пешеходной.

Инициатива вызывает неоднозначную реакцию среди горожан, опасающихся возвращения «развеселого ада», однако эксперты видят в этом шаге возможность для позитивных перемен.

Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил порталу «Городовой», что изменение статуса Думской улицы направлено на избавление от ее «прошлого».

«Большинство петербуржцев не знают, что на самом деле это делается в угоду тому, чтобы отказаться от ее питейного прошлого», — отметил Попов.

«На самом деле, там ситуация как развивалась. Сначала она была такая же питейная, как Рубинштейна, а потом это всем надоело, и эти все, значит... конторы прикрылись», — описывает он недавнюю историю улицы.