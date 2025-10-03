«Сделать опять там шалман-шалман»: эксперт объяснил, зачем Думской улице в Петербурге статус пешеходной

В Петербурге обсуждается перспектива сделать Думскую улицу полностью пешеходной.
Инициатива вызывает неоднозначную реакцию среди горожан, опасающихся возвращения «развеселого ада», однако эксперты видят в этом шаге возможность для позитивных перемен.
Это не для создания питейного ада
Автоэксперт Дмитрий Попов объяснил порталу «Городовой», что изменение статуса Думской улицы направлено на избавление от ее «прошлого».
«Большинство петербуржцев не знают, что на самом деле это делается в угоду тому, чтобы отказаться от ее питейного прошлого», — отметил Попов.
«На самом деле, там ситуация как развивалась. Сначала она была такая же питейная, как Рубинштейна, а потом это всем надоело, и эти все, значит... конторы прикрылись», — описывает он недавнюю историю улицы.
Новый облик — новые возможности
Теперь же Думскую планируют сделать пешеходной «с точки зрения цивилизованного проведения досуга, культуры и всего остального».
«А не с точки зрения того, чтобы сделать опять там шалман-шалман», — подчеркивает Попов, успокаивая тех, кто опасается возвращения к прежней атмосфере.
Ожидания и реальность: на что обратить внимание
Эксперт призывает «не пугаться» и внимательно следить за реализацией проекта.
«На этапе обсуждения надо будет посмотреть просто, какие там будут локации, какие там будут реализованы пространства».
Главное, по его словам, чтобы новый облик улицы соответствовал заявленным целям — созданию «цивилизованного досуга», а не очередному «питейному аду».