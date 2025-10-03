Сокровища Ниена у «Охтинской»: археологи нашли город XVII века в центре Петербурга

Археологи обнаруживают не только остатки фортификационных сооружений. Среди находок — фрагменты колес, телег, иконок, трудовых инструментов, а также монеты, посуда, курительные трубки, пули и ядра.
Особый интерес вызывают ружейный кремень в свинцовой оплетке и «загадочный чехольчик в форме рыбки».
Новая угроза
Как пишет 78.ru, в прошлом году были обнаружены две мощеные улицы — Гурдина и Георгиевская, шведские укрепления и уникальная постройка XVII века.
Они были законсервированы, но возникла проблема: неудовлетворительное состояние близлежащих канализационных сетей. Это создает угрозу для артефактов из-за скопления воды. Пришлось экстренно вскрыть консервацию.