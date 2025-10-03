Городовой / Город / Сокровища Ниена у «Охтинской»: археологи нашли город XVII века в центре Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Архитектурный код Дома Зингера: что скрывают валькирии на Невском? Город
Не все петербуржцы об этом знают: как Лигово и Лиговский проспект связаны между собой Город
Как Борис Термен изобрёл «голос из иного мира»: история первого в мире синтезатора Город
«Массивные свищи, заклеенные «холодной сваркой»: как определить, что дом затрещит по швам Общество
От великого князя до Дома учёных: библиотека, не меняющая своего предназначения 150 лет Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Истории
Категории
Общество Спорт

Сокровища Ниена у «Охтинской»: археологи нашли город XVII века в центре Петербурга

Опубликовано: 3 октября 2025 17:30
Раскопки
Сокровища Ниена у «Охтинской»: археологи нашли город XVII века в центре Петербурга
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

В городе продолжаются захватывающие археологические раскопки на месте бывшего шведского города Ниен (Охта 2). Что уже нашли?

Археологи обнаруживают не только остатки фортификационных сооружений. Среди находок — фрагменты колес, телег, иконок, трудовых инструментов, а также монеты, посуда, курительные трубки, пули и ядра.

Особый интерес вызывают ружейный кремень в свинцовой оплетке и «загадочный чехольчик в форме рыбки».

Новая угроза

Как пишет 78.ru, в прошлом году были обнаружены две мощеные улицы — Гурдина и Георгиевская, шведские укрепления и уникальная постройка XVII века.

Они были законсервированы, но возникла проблема: неудовлетворительное состояние близлежащих канализационных сетей. Это создает угрозу для артефактов из-за скопления воды. Пришлось экстренно вскрыть консервацию.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще