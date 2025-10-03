Элизабет Тейлор в Ленинграде: как звездный запрос едва не стал причиной катастрофы

В январе 1977 года Ленинград стал местом необычайного события — в город на Неве прибыла сама Элизабет Тейлор, американская актриса, обладательница двух премий «Оскар» за лучшую женскую роль.
Знаменитая голливудская актриса находилась в СССР для съемок в советско-американском фильме «Синяя птица».
Когда дива встречается с военными
На съемки прибыл американский ракетоносец, экипаж которого был очарованы Тейлор. Команда даже организовала для нее визит на ракетоносец.
Весь экипаж выстроился для приветствия, командир рапортовал. В этот момент, проявив свой звездный статус, Элизабет Тейлор задала неожиданный вопрос:
«А где там ваш «Ленфильм»?»
Каприз, потребовавший согласования с Вашингтоном
Узнав направление студии, королева Голливуда, то ли в шутку, то ли всерьез, попросила:
«Разверните одну ракету в сторону студии!»
Командир корабля был в ужасе, опасаясь неправильного толкования со стороны советских служб. Однако, Тейлор не отступала:
«Ну хоть одну, ну пожалуйста!»
Невероятное исполнение желания
В итоге, ради каприза звезды, было установлено прямое сообщение с Вашингтоном, получены согласования с советскими службами.
«И знаете что? Через несколько минут ракетная установка на носу корабля… медленно повернулась!» — пишут в пресс-службе "Ленфильма".
Королева Голливуда захлопала в ладоши… а наши чиновники чуть не поседели
Этот эпизод стал ярким свидетельством того, какой масштаб усилий был приложен ради съемок фильма «Синяя птица».
«Вот такая была «Синяя птица» — кино, ради которого даже ракеты меняли курс», — резюмирует история.