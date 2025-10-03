От туалетной бумаги до подгузников: почему стоимость на кассе всегда выше, чем на ценнике

Как маркетологи играют на доверии покупателей.

Покупка продуктов становится все дороже, и дело не только в росте цен. Продавцы используют хитроумные приемы, заставляя людей тратить больше. Эксперты раскрывают, как распознать обман и сберечь свои деньги.

Цена на ценнике — не истина в последней инстанции

Маркетолог Людмила Калинина отметила в беседе с РЕН-ТВ, что «манипуляции и обманы в магазинах происходят достаточно часто».

Если на ценнике скидка, а на кассе — другая стоимость, то продавец будет не прав.

«Вы имеете право купить по той стоимости, которая указана первоначально».

Фальшивые акции и завышенные ценники

Эксперт по маркетингу Виталий Жигарев провел эксперимент в крупной торговой сети. Туалетная бумага, заявленная по акции за 219 рублей (вместо 319), на сканере показала 229 рублей — реальная экономия составила 90 рублей, а не 100.

Аналогичная ситуация с подгузниками: на ценнике 499 рублей, а на кассе — 599.

«Расчет на то, что на кассе человек либо не заметит эту разницу, либо не станет спорить», — поясняет Жигарев.

Однако, знание своих прав позволяет добиться продажи по цене ценника.

«Скрытые акции» и мелкий шрифт

«Также существует история со скрытыми акциями», — говорит Калинина.

Яркие баннеры обещают выгодные цены, но на кассе выясняется, что стоимость другая, или нужно было выполнить «очень мелким шрифтом» указанные условия.

Просрочка и обвес: проблемы, которые остаются

Увы, просроченные товары на прилавках — все еще частая проблема.

В ответ на претензию продавцы могут заявить, что «просроченные продукты, кроме как на прилавке, хранить больше негде».

Для борьбы с обвесом рекомендуется использовать компактные весы и требовать взвешивания ровно того количества товара, которое было заказано.

Лучше брать фрукты и овощи на развес, так как «на дне пластикового контейнера может оказаться порченый товар».