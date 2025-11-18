«Лёгкий способ поднять себе эндорфины»: как маркетплейсы в России погружают в зависимость

В последние годы количество женщин в стране, столкнувшихся с зависимостью от покупок, заметно увеличилось.
Как подчеркнула клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с «Постньюс», распространение сервисов онлайн-торговли, позволяющих приобретать товары круглосуточно, усилило эту тенденцию.
Новый тип досуга появился благодаря постоянному доступу к интернет-магазинам ночью, когда у многих возникают проблемы со сном.
Эксперт указала, что многие начинают справляться с тревогой посредством спонтанных покупок, варианты которых доступны в любое время суток.
По ее мнению, такие приобретения часто становятся способом поднять настроение за счет краткосрочного выброса гормонов счастья. Абравитова отметила:
«Это лёгкий способ поднять себе эндорфины».
Шопоголизм, по утверждению психолога, сопоставим с серьезными формами зависимости: игроманией, злоупотреблением алкоголем или наркотиками.
Подобные явления развиваются по сходным принципам, что требует аналогичных подходов к лечению.
В случае терапии специалисты могут применять меры, идентичные применяемым при других разновидностях зависимости.
Марианна Абравитова считает, что работа с такими пациентами включает полный отказ от всех онлайн-торговых сервисов. Она утверждает:
«Это будет жёсткая ломка и детокс от всех маркетплейсов».
По ее мнению, преодоление подобной зависимости столь же сложно, как в ситуациях с другими тяжелыми нарушениями поведения.
Проблема не ограничивается моральным или психологическим дискомфортом: развитие шопоголизма может привести к долговым обязательствам, разрушению семейных связей, ухудшению отношений с близкими.
В сложных случаях последствия способны негативно сказаться на всей жизни человека. Поэтому специалист настаивает на необходимости комплексной профилактики и помощи.
При этом наблюдается рост числа мошеннических схем, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников сервисов онлайн-торговли, а затем под видом технических проблем присваивают средства доверчивых пользователей.
Подобные происшествия дополнительно осложняют ситуацию для тех, кто подвержен неумеренным тратам.