Городовой / Город / «Лёгкий способ поднять себе эндорфины»: как маркетплейсы в России погружают в зависимость
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
От метро до трамвая: продление пятой ветки подземки обойдётся в 200 миллиардов рублей Город
Где искать Деда Мороза: россияне выбирают нетривиальные маршруты для праздника Общество
Без паспорта до 39: в Петербурге россиянке наконец разрешили получить первый в жизни паспорт Город
Бизнес, молитва и предсказания: как петербургский купец Муравьев стал старцем Серафимом Вырицким Город
Запретный рейс: в Петербурге судоводители вышли на воду при закрытой навигации Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

«Лёгкий способ поднять себе эндорфины»: как маркетплейсы в России погружают в зависимость

Опубликовано: 18 ноября 2025 16:00
«Лёгкий способ поднять себе эндорфины»: как маркетплейсы в России погружают в зависимость
«Лёгкий способ поднять себе эндорфины»: как маркетплейсы в России погружают в зависимость
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Рост популярности маркетплейсов привёл к увеличению числа людей с зависимостью от покупок.

В последние годы количество женщин в стране, столкнувшихся с зависимостью от покупок, заметно увеличилось.

Как подчеркнула клинический психолог Марианна Абравитова в беседе с «Постньюс», распространение сервисов онлайн-торговли, позволяющих приобретать товары круглосуточно, усилило эту тенденцию.

Новый тип досуга появился благодаря постоянному доступу к интернет-магазинам ночью, когда у многих возникают проблемы со сном.

Эксперт указала, что многие начинают справляться с тревогой посредством спонтанных покупок, варианты которых доступны в любое время суток.

По ее мнению, такие приобретения часто становятся способом поднять настроение за счет краткосрочного выброса гормонов счастья. Абравитова отметила:

«Это лёгкий способ поднять себе эндорфины».

Шопоголизм, по утверждению психолога, сопоставим с серьезными формами зависимости: игроманией, злоупотреблением алкоголем или наркотиками.

Подобные явления развиваются по сходным принципам, что требует аналогичных подходов к лечению.

В случае терапии специалисты могут применять меры, идентичные применяемым при других разновидностях зависимости.

Марианна Абравитова считает, что работа с такими пациентами включает полный отказ от всех онлайн-торговых сервисов. Она утверждает:

«Это будет жёсткая ломка и детокс от всех маркетплейсов».

По ее мнению, преодоление подобной зависимости столь же сложно, как в ситуациях с другими тяжелыми нарушениями поведения.

Проблема не ограничивается моральным или психологическим дискомфортом: развитие шопоголизма может привести к долговым обязательствам, разрушению семейных связей, ухудшению отношений с близкими.

В сложных случаях последствия способны негативно сказаться на всей жизни человека. Поэтому специалист настаивает на необходимости комплексной профилактики и помощи.

При этом наблюдается рост числа мошеннических схем, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников сервисов онлайн-торговли, а затем под видом технических проблем присваивают средства доверчивых пользователей.

Подобные происшествия дополнительно осложняют ситуацию для тех, кто подвержен неумеренным тратам.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью