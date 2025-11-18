Городовой / Город / От метро до трамвая: продление пятой ветки подземки обойдётся в 200 миллиардов рублей
От метро до трамвая: продление пятой ветки подземки обойдётся в 200 миллиардов рублей

Опубликовано: 18 ноября 2025 17:00
Городовой ру

В Петербурге программу развития транспортной системы затронули изменения.

В обновленной программе развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга значительные перемены коснулись строительства фиолетовой линии метро.

Согласно новым планам, ветка будет продлена до станции «Коломяжская», а не только до «Шуваловского проспекта», как это предполагалось ранее, передает 78.ru.

Общая стоимость этих работ увеличилась и оценивается сейчас в 198,5 миллиарда рублей.

Ранее планировалось завершить прокладку линии до «Шуваловского проспекта», что стоило бы бюджету 120 миллиардов рублей. Теперь же проект включает продолжение трассы вплоть до «Коломяжской» и создание электродепо на этом участке.

Промежуток между «Шуваловским проспектом» и «Коломяжской» внесен в проект с более сжатыми сроками строительства, чем ранее запланированный участок до «Шуваловского».

Между «Шуваловским проспектом» и конечной станцией изначально предполагалось возвести две станции, однако «Каменка» в нынешней редакции проекта отсутствует.

Одновременно работы планируют вести с двух сторон: с одной стороны — проходить двухпутный тоннель, а с обратной — пробивать два однопутных. Такое решение должно ускорить реализацию.

Изменения затронули и трамвайные маршруты — стоимость расширения следующих линий составит:

  • до жилого комплекса «Цветной город» — 5,7 миллиарда рублей,
  • по проспекту Авиаконструкторов — 3,7 миллиарда,
  • по улице Маршала Казакова — 3,8 миллиарда,
  • по Шлиссельбургскому и Советскому проспектам — 3,5 миллиарда,
  • по проспекту Ветеранов — 5,7 миллиарда рублей.

В число приоритетных проектов вошло строительство магистрали М-1 от автомобильной дороги М-49 до развязки с Кольцевой автодорогой (8,5 миллиарда рублей) и сама развязка с КАД (6,1 миллиарда).

Развитие транспортной инфраструктуры «Горской» будет обеспечено за счет реконструкции Приморского шоссе — 11,9 миллиарда рублей, прокладки новой уличной дорожной сети — 7,2 миллиарда и строительства путепровода к Владимирскому проспекту — 7,7 миллиарда.

В программу включено и возведение перехватывающей парковки в Парголово. Нововведения призваны улучшить транспортную доступность и повысить удобство передвижения по городу.

Автор:
Юлия Аликова
Город
