Где искать Деда Мороза: россияне выбирают нетривиальные маршруты для праздника

Приближение новогодних праздников неизменно порождает вопросы о планах на каникулы.

Какие же направления пользуются наибольшей востребованностью у россиян, стремящихся провести этот волшебный период вне дома?

Дома или в пути: новогодние дилеммы

Оказалось, что значительная часть россиян предпочитает встречать Новый год в привычной обстановке. Доля тех, кто останется в родном городе, составила 24%.

Еще 23% планируют провести праздники в гостях у родственников, но в пределах России.

«Еще 12% планируют новогоднюю поездку по стране, а 9% намерены встретить Новый год за границей. Оставшиеся — 31% — пока не определились с планами», — говорится в сообщении.

Эти цифры отражают как стремление к традиционным семейным праздникам, так и желание новых впечатлений.

Заграничный зов: СНГ, Европа и Африка на пике популярности

Среди тех, кто все же сделал выбор в пользу зарубежных путешествий, чётко выделяются несколько приоритетных направлений.

Как пишет Татьяна Сидорова в журнале «Профиль», среди выбравших зарубежные поездки 24% запланировали визиты в страны СНГ.

Армения, Грузия, Азербайджан и другие республики ближнего зарубежья привлекают россиян близостью, доступностью и возможностью погрузиться в знакомую, но при этом самобытную культуру.

«На втором месте европейские страны — Италия, Франция, Германия, Нидерланды и другие (20%)», — отмечается в исследовании.

Европейские столицы с их праздничной атмосферой, рождественскими ярмарками и богатой историей продолжают оставаться притягательными для туристов.

«А на третьем — Африка (Марокко, Тунис, Египет, Сейшелы): здесь планируют встретить Новый год 18% респондентов».

Экзотические пляжи, тёплый климат и уникальные культурные особенности африканских стран привлекают тех, кто ищет необычных впечатлений и хочет сбежать от зимней стужи.

Таким образом, предпочтения россиян в новогодних путешествиях охватывают широкий спектр — от близких и понятных стран СНГ до романтической Европы и экзотической Африки, демонстрируя разнообразие желаний и возможностей в преддверии главного праздника года.