«Инвестиции — это марафон, а не спринт»: куда вложить деньги, чтобы они работали на вас

В мире финансов всегда существует дилемма: высокая доходность сопряжена с высоким риском, а стремление к безопасности часто означает умеренную прибыль.

Ведущий финансовый консультант, совладелец компании «Личный капитал» Юлия Сахаровская объяснила порталу «Городовой», как находить баланс и приумножать средства, минимизируя риски.

«Помните, что “без сильных рисков” обычно означает и “без сильной доходности”, — подчеркивает эксперт.

Надежные инструменты для сбережений

Банковские вклады (депозиты) — это самый распространенный метод.

«Самый простой и наименее рискованный способ», — отмечает Сахаровская.

Средства застрахованы государством до 1,4 млн рублей.

Накопительные счета предлагают большую гибкость — возможность пополнения и снятия средств без потери процентов, хотя ставки обычно немного ниже срочных вкладов.

Также есть облигации федерального займа (ОФЗ).

«Пожалуй, самый надежный инструмент на фондовом рынке», — говорит консультант.

Государство выступает гарантом, предлагая фиксированную доходность на длительный срок.

Корпоративные облигации крупных компаний более рискованные, чем ОФЗ, но могут приносить чуть большую доходность. Важно выбирать эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) облигаций позволяют диверсифицировать риски через портфель облигаций под управлением профессионалов.

Доходность может быть выше, но есть риск снижения стоимости пая.

Гарантированный доход и долгосрочная перспектива

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Для официально трудоустроенных граждан, платящих НДФЛ, ИИС предлагает «гарантированный доход» в виде налогового вычета.

Можно получить до 52 000 рублей в год при ставке 13%. Однако, деньги должны пролежать на счете минимум 5 лет.

Способ инвестирования Описание Уровень риска Доходность Особенности Банковские вклады (депозиты) Самый простой и низкорискованный способ, деньги застрахованы государством до 1,4 млн рублей Очень низкий Низкая Надежность, страхование вкладов Накопительные счета Более гибкие, можно снимать и пополнять без потери процентов, ставки немного ниже вкладов Очень низкий Низкая Гибкость управления средствами Облигации федерального займа (ОФЗ) Долговые ценные бумаги государства с фиксированными купонами, надежный инструмент фондового рынка Низкий Небольшое преимущество над вкладами Долгосрочная фиксированная доходность Корпоративные облигации крупных компаний Более доходные, но и чуть более рискованные облигации с хорошим кредитным рейтингом Низ—средний Выше, чем у ОФЗ Требует выбора надежных эмитентов Биржевые ПИФы облигаций Инвестиции в портфель облигаций через фонд, диверсификация и профессиональное управление Средний (умеренный) Выше вкладов и ОФЗ, но с риском снижения стоимости пая Позволяет диверсифицировать, но есть колебания стоимости Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) Возможность получения налогового вычета до 52 000 руб./год, вложения в ОФЗ или облигации Низкий Аналогично вложениям, плюс налоговый вычет Деньги на счете 5+ лет, бонус в виде налогового возврата

Важные правила для инвестора

Финансовая подушка безопасности:

«Прежде чем инвестировать, убедитесь, что у вас есть “подушка” — сумма, равная 3-6 месяцам ваших обычных расходов», — советует Юлия Сахаровская.

Диверсификация. Распределять средства по разным инструментам и валютам, чтобы снизить общие риски.

И всегда лучше начинать с обучения.

«Прежде чем куда-либо вкладывать деньги, изучите инструмент», — призывает эксперт.

Все это рассчитано на долгосрочную перспективу.