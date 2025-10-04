«Инвестиции — это марафон, а не спринт»: куда вложить деньги, чтобы они работали на вас

В мире финансов всегда существует дилемма: высокая доходность сопряжена с высоким риском, а стремление к безопасности часто означает умеренную прибыль.
Ведущий финансовый консультант, совладелец компании «Личный капитал» Юлия Сахаровская объяснила порталу «Городовой», как находить баланс и приумножать средства, минимизируя риски.
«Помните, что “без сильных рисков” обычно означает и “без сильной доходности”, — подчеркивает эксперт.
Надежные инструменты для сбережений
Банковские вклады (депозиты) — это самый распространенный метод.
«Самый простой и наименее рискованный способ», — отмечает Сахаровская.
Средства застрахованы государством до 1,4 млн рублей.
Накопительные счета предлагают большую гибкость — возможность пополнения и снятия средств без потери процентов, хотя ставки обычно немного ниже срочных вкладов.
Также есть облигации федерального займа (ОФЗ).
«Пожалуй, самый надежный инструмент на фондовом рынке», — говорит консультант.
Государство выступает гарантом, предлагая фиксированную доходность на длительный срок.
Корпоративные облигации крупных компаний более рискованные, чем ОФЗ, но могут приносить чуть большую доходность. Важно выбирать эмитентов с высоким кредитным рейтингом.
Биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы) облигаций позволяют диверсифицировать риски через портфель облигаций под управлением профессионалов.
Доходность может быть выше, но есть риск снижения стоимости пая.
Гарантированный доход и долгосрочная перспектива
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Для официально трудоустроенных граждан, платящих НДФЛ, ИИС предлагает «гарантированный доход» в виде налогового вычета.
Можно получить до 52 000 рублей в год при ставке 13%. Однако, деньги должны пролежать на счете минимум 5 лет.
|Способ инвестирования
|Описание
|Уровень риска
|Доходность
|Особенности
|Банковские вклады (депозиты)
|Самый простой и низкорискованный способ, деньги застрахованы государством до 1,4 млн рублей
|Очень низкий
|Низкая
|Надежность, страхование вкладов
|Накопительные счета
|Более гибкие, можно снимать и пополнять без потери процентов, ставки немного ниже вкладов
|Очень низкий
|Низкая
|Гибкость управления средствами
|Облигации федерального займа (ОФЗ)
|Долговые ценные бумаги государства с фиксированными купонами, надежный инструмент фондового рынка
|Низкий
|Небольшое преимущество над вкладами
|Долгосрочная фиксированная доходность
|Корпоративные облигации крупных компаний
|Более доходные, но и чуть более рискованные облигации с хорошим кредитным рейтингом
|Низ—средний
|Выше, чем у ОФЗ
|Требует выбора надежных эмитентов
|Биржевые ПИФы облигаций
|Инвестиции в портфель облигаций через фонд, диверсификация и профессиональное управление
|Средний (умеренный)
|Выше вкладов и ОФЗ, но с риском снижения стоимости пая
|Позволяет диверсифицировать, но есть колебания стоимости
|Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
|Возможность получения налогового вычета до 52 000 руб./год, вложения в ОФЗ или облигации
|Низкий
|Аналогично вложениям, плюс налоговый вычет
|Деньги на счете 5+ лет, бонус в виде налогового возврата
Важные правила для инвестора
Финансовая подушка безопасности:
«Прежде чем инвестировать, убедитесь, что у вас есть “подушка” — сумма, равная 3-6 месяцам ваших обычных расходов», — советует Юлия Сахаровская.
Диверсификация. Распределять средства по разным инструментам и валютам, чтобы снизить общие риски.
И всегда лучше начинать с обучения.
«Прежде чем куда-либо вкладывать деньги, изучите инструмент», — призывает эксперт.
Все это рассчитано на долгосрочную перспективу.
«Накопления и инвестиции — это марафон, а не спринт», — подчеркивает консультант, напоминая о силе сложного процента.