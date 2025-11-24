Городовой / Город / «Читайте "Двенадцать" — и все поймете»: петербуржцы нашли странное объяснение памятнику Александру Блоку
«Читайте "Двенадцать" — и все поймете»: петербуржцы нашли странное объяснение памятнику Александру Блоку

Опубликовано: 24 ноября 2025 22:00
Александр Блок
«Читайте "Двенадцать" — и все поймете»: петербуржцы нашли странное объяснение памятнику Александру Блоку
Legion-Media/ akg-images

Петербуржцы нашли 12 причин для споров.

Несколько лет назад Петербург пополнился новым монументом, посвященным «самому петербургскому поэту» Александру Блоку.

Однако, вместо ожидаемого почитания, памятник высотой 3,6 метра, установленный на улице Декабристов, практически рядом с домом, где творил поэт, вызвал шквал споров среди неравнодушных горожан.

Место, направление и «городское пространство»

Как известно, петербуржцы отличаются своей активной гражданской позицией, и подобный объект не мог остаться незамеченным. Многих не устраивает выбор места для памятника.

Предполагается, что он находится «далеко от музея-квартиры и окон Блока».

Критики указывают на парадоксальность расположения: Блок, по некоторым сведениям, искал уединения на окраине, стремясь быть «подальше от людей», а памятник тем временем «стоит, обращенный лицом к городу».

Возникали предложения разместить монумент непосредственно у квартиры поэта, где могло бы возникнуть новое городское пространство для мероприятий и чтений.

«Говорили, что если разместить памятник у квартиры поэта, то на этом месте может возникнуть новое городское пространство, где будут проводить мероприятия и чтения стихов, а так он как “не пришей кобыле хвост”, уж извините за жаргонизм», — отмечается в обсуждениях.

Читая «Двенадцать» для понимания

Интересно, что в народе бытует версия, согласно которой степень «отторжения» скульптуры значительно снижается, если перед ее просмотром перечитать поэму «Двенадцать».

Это говорит о попытке найти более глубокое смысловое обоснование для столь неоднозначного произведения искусства, связывая его с творческим наследием самого поэта.

Памятник, таким образом, становится не просто бронзовой фигурой, а поводом для диалога — как с самим Блоком, так и с городом, который он так любил и отражал в своем творчестве.

Автор:
Ксения Пронина
Город
