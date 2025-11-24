Наличка берёт реванш: за последние месяцы её рост ускорился впятеро

В третьем квартале 2025 года в российских регионах отмечено значительное увеличение объёма наличных средств — рост составил 659 миллиардов рублей. Специалисты связывают этот процесс с ограничениями доступа к мобильному интернету, которые начались летом, пишут «Известия».
Ольга Беленькая, руководитель подразделения макроэкономического анализа компании «Финам», отметила:
«Для многих отключение мобильного интернета в ряде регионов стало сигналом, что необходимо иметь при себе определённый запас наличных».
Эксперты подчеркивают, что эти события изменили поведение граждан, которые всё чаще предпочитают держать под рукой денежные купюры даже при наличии электронных способов оплаты.
По информации Центробанка, за аналогичный период 2024 года увеличение наличных денег в обращении было почти в пять раз ниже.
Более заметное увеличение объёма банкнот в последние годы наблюдалось только в 2022 году.
Ранее сообщалось, что операторы связи предупредили население о возможных сбоях в связи.