Когда мосты меняли имена: чем запомнилось Петербургу 4 октября

От полета до Троицкого моста: день, который изменил город.

Календарь петербургских событий богат на значимые моменты. Четвертое октября отмечено несколькими вехами, каждая из которых внесла свой вклад в формирование облика и идентичности города.

1910: покорение небес

В этот день на Комендантском аэродроме воздухоплаватели С. Одинцов и Н. Рынин установили российский рекорд высоты.

На аппарате «Треугольник» они поднялись на «шесть километров над землей», а затем, спустя 19 часов, приземлились, установив всероссийский рекорд — 6350 метров.

1918: рождение Музея Петрограда

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", на основе «Музея Старого Петербурга», основанного в 1907 году, был учрежден Музей Петрограда.

Идеологом этого начинания стал Александр Николаевич Бенуа. Объединив «обожателей старого Петербурга» и творческую интеллигенцию, музей стал первым в России центром изучения и популяризации художественного наследия города.

1991: возвращение исторических имен

Этот день стал знаковым для Петербурга, когда городу были возвращены многие исторические наименования.

Троицкому мосту, который в разное время назывался мостом Равенства, а затем Кировским, «было возвращено его историческое название».

Как пишет "Петербургский дневник", вместе с ним исторические имена получили улицы Михайловская, Большая и Малая Конюшенные, Миллионная, Фурштатская, Гороховая, Шпалерная, Конногвардейский бульвар и другие.