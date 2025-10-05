Городовой / Общество / На простом вопросе про СССР знатоки «Что? Где? Когда?» споткнулись: те, у кого были родственники в Москве, отвечали моментально
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Five o’clock»: разобрались в возникновении английской привычки пить чай и решили поставить чайник Общество
«Никогда не покупайте китайскую керамику»: стоит ли верить популярной сетевой страшилке о кружках? Общество
Работает сутки напролет, сотрудницы приветливые: петербуржцы выбрали лучшее отделение «Почты России» в городе Общество
Покрытая льдом и жуткая «Кола»: почему зимой лучше избегать поездки в Мурманск на машине Общество
Минпромторг прикрыл лавочку для KIA и VW: публикуем список автомобилей, скоро они заменят иномарки на дорогах Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

На простом вопросе про СССР знатоки «Что? Где? Когда?» споткнулись: те, у кого были родственники в Москве, отвечали моментально

Опубликовано: 5 октября 2025 19:30
«Что? Где? Когда?»
На простом вопросе про СССР знатоки «Что? Где? Когда?» споткнулись: те, у кого были родственники в Москве, отвечали моментально
Фото: Городовой.ру

Вот что бывает, когда живешь в отрыве от пролетариата.

15 мая 2016 года в клубе «Что? Где? Когда?» играла команда МИДа России. Казалось бы, вопрос про СССР был из разряда лёгких, но именно он поставил интеллектуалов в тупик.

Ведущий задал: «В Москве в шестидесятые годы XX века в нём было шесть, в конце 70-х — семь, а ныне уже десять. О чём речь?»

Знатоки решили, что вопрос касается стел городов-героев. Но промахнулись.

Правильный ответ

Речь шла о цифрах в телефонных номерах. В 60-е годы их было шесть, в 70-е добавили седьмую, а сегодня в московских номерах уже десять цифр.

Итог

Простая бытовая деталь оказалась сложнее для профессиональных интеллектуалов, чем самые заковыристые головоломки. Зато те, кто жил в СССР и сам набирал шесть цифр на старых дисковых телефонах, легко узнают правильный ответ.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще