На простом вопросе про СССР знатоки «Что? Где? Когда?» споткнулись: те, у кого были родственники в Москве, отвечали моментально

15 мая 2016 года в клубе «Что? Где? Когда?» играла команда МИДа России. Казалось бы, вопрос про СССР был из разряда лёгких, но именно он поставил интеллектуалов в тупик.
Ведущий задал: «В Москве в шестидесятые годы XX века в нём было шесть, в конце 70-х — семь, а ныне уже десять. О чём речь?»
Знатоки решили, что вопрос касается стел городов-героев. Но промахнулись.
Правильный ответ
Речь шла о цифрах в телефонных номерах. В 60-е годы их было шесть, в 70-е добавили седьмую, а сегодня в московских номерах уже десять цифр.
Итог
Простая бытовая деталь оказалась сложнее для профессиональных интеллектуалов, чем самые заковыристые головоломки. Зато те, кто жил в СССР и сам набирал шесть цифр на старых дисковых телефонах, легко узнают правильный ответ.