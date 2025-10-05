Городовой / Общество / «Та же курица»: если бы Чехов жил в 2025-м, его бы отменили за цитату о женских пристрастиях
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Five o’clock»: разобрались в возникновении английской привычки пить чай и решили поставить чайник Общество
«Никогда не покупайте китайскую керамику»: стоит ли верить популярной сетевой страшилке о кружках? Общество
Работает сутки напролет, сотрудницы приветливые: петербуржцы выбрали лучшее отделение «Почты России» в городе Общество
Покрытая льдом и жуткая «Кола»: почему зимой лучше избегать поездки в Мурманск на машине Общество
Минпромторг прикрыл лавочку для KIA и VW: публикуем список автомобилей, скоро они заменят иномарки на дорогах Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

«Та же курица»: если бы Чехов жил в 2025-м, его бы отменили за цитату о женских пристрастиях

Опубликовано: 5 октября 2025 20:00
Антон Чехов
«Та же курица»: если бы Чехов жил в 2025-м, его бы отменили за цитату о женских пристрастиях
Фото: Городовой.ру

О времена, о нравы.

Антон Павлович Чехов привык ассоциироваться с тонким юмором, мягкой ироничностью и человечностью. Но в частной переписке он позволял себе куда более жёсткие формулировки.

В письме драматургу Виктору Билибину от 11 марта 1886 года Чехов неожиданно высказался так:

«Весь Ваш недостаток — Ваша мягкость, ватность… (от слова «вата» — простите за сравнение). Если Вы не пугаетесь сравнений, то Вы как фельетонист подобны любовнику, которому женщина говорит: "Ты нежно берешь… Грубее нужно!" (A propos: женщина — та же курица: она любит, чтобы в оный момент ее били). Вы именно нежно берете…»

Как это понимать

Цитата звучит резко и даже шокирующе для современного уха. Чехов, по сути, сравнил творческую «мягкость» друга с любовником, который слишком осторожен в постели, и добавил гиперболу о том, что женщина якобы «любит грубость».

Контекст

Писатель явно использовал сарказм и грубую шутку, чтобы подтолкнуть Билибина к дерзости в текстах. Но именно эта «острота» сегодня читается как сексистская и оскорбительная, пишет Sport24.

В публичных произведениях Чехов оставался мастером тонких деталей. А в частных письмах позволял себе такие колкости, которые без контекста выглядят вызывающе и даже жестоко. Цитата — напоминание о том, что великие классики тоже были живыми людьми со своими противоречиями.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще