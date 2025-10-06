Бледная краса и смертельный кашель: как Петербург побеждал туберкулез — и кто сдался первым

Туберкулез — недуг, известный человечеству тысячелетиями, в Новое время приобрел особое значение, тесно переплетаясь с историей и культурой Петербурга.
В XIX столетии, когда город страдал от скученности и антисанитарии, чахотка распространялась стремительно, затрагивая как рабочие кварталы, так и аристократические салоны.
Романтика бледности и «лечение водами»
Парадоксально, но столетием ранее туберкулез считался признаком утонченной натуры.
Бледность, худоба, яркий румянец и блестящие глаза — такая внешность воспринималась как привлекательная.
«Некоторые девушки даже мечтали о чахотке, которая придала бы им «интересную бледность», — отмечается на сайте военно-медицинского музея.
Основным методом лечения были диета и «воды».
Пациенты поправляли здоровье на горных и морских курортах, где свежий воздух мог «законсервировать» болезнь, хотя полного излечения добивались редко.
Герои литературы, сраженные чахоткой
Тогда туберкулез означал для человека приговор.
Скорбный список жертв чахотки среди талантливейших писателей, художников и поэтов подчеркивает беспощадность болезни. А расцвете своих сил ушли из жизни В.Г. Белинский, Н.И. Добролюбов, А.В. Кольцов и многие другие.
Туберкулез оставил неизгладимый след в русской литературе.
Ф.М. Достоевский, сам страдавший от этого недуга, создал целую галерею чахоточных персонажей: Катерина Ивановна в «Преступлении и наказании», юноша Ипполит Терентьев в «Идиоте», сын бедного чиновника Илюша в «Братьях Карамазовых».
Достоевский достоверно описал «нервные припадки, и постоянный удушающий кашель, и уверенность в собственной скорой смерти».
А.П. Чехов, также боровшийся с туберкулезом, часто обращался к этой теме. Его герои зачастую заболевали после «глубоких потрясений или напряженного умственного труда».
В произведениях В.Г. Короленко («Дети подземелья») и А.И. Куприна («Детский сад») чахотка приобретает социальный оттенок, становясь символом нищеты и тяжелых условий жизни.
Эти писатели, наряду с Достоевским и Чеховым, способствовали признанию туберкулеза «социальным бичом, требующим напряженной общественной борьбы».