Пухто, бадлон и поребрик: слова, по которым узнают петербуржца

В Петербурге любят не только особенную архитектуру, но и особенные слова.

В большинстве городов есть свой диалект. Но петербургские слова всегда вызывают особый интерес. Здесь и "парадная", сохранившаяся со времён парадных подъездов, и множество других лингвистических находок, которые кажутся загадкой для приезжих.

Пухто: контейнер с аббревиатурой

Многие думают, что "пухто" — это просто местное слово для мусорного бака. На самом деле это аббревиатура: "пункт утилизации хозяйственных твёрдых отходов".

Первоначально такие контейнеры предназначались для строительного и крупногабаритного мусора, но в речи петербуржцев "пухто" стало обозначать любые баки во дворе.

Бадлон: модная водолазка из прошлого века

Слово пришло из середины XX века. По одной версии — от названия американской торговой марки ткани Ban-Lon, по другой — от индийских производителей. В любом случае, это был синтетический трикотаж, из которого шили водолазки.

В Петербурге прижилось искажённое "бадлон" или "бодлон". Толковый словарь даёт определение: "тонкое облегающее трикотажное изделие с высоким воротником". Для многих петербуржцев это до сих пор не "водолазка", а именно "бадлон".

Поребрик: не бордюр, а ребро

Если "бордюр" происходит от французского bordure ("край"), то "поребрик" — слово исконное. Оно связано со словом "ребро". Первоначально так называли способ кладки кирпича — "ребром наружу", чтобы получался декоративный узор на фасаде.

В Петербурге этот термин перекочевал на уличные блоки, отделяющие тротуар от проезжей части.

Эти три слова — словно маленькие пароли, по которым легко узнать петербуржца. В них — и история города, и особенности речи, и немного иронии.