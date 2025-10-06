«Бесовщина какая-то»: почему петербуржцы испугались новых скульптур на городских фасадах

В узор трещин и выбоин на фасадах старинных петербургских домов начали «прорастать» необычные скульптуры.

Это авторский проект уличной художницы Екатерины Березиной, которая называет свои работы «заплатками города».

Случайное имя, глубокий смысл

Название «Заплатки города» родилось, по словам художницы, совершенно спонтанно.

«Ой, честно говоря, не я его придумала. Оно само появилось», — признается Екатерина в беседе с "Фонтанкой".

Однажды, во время работы над очередной скульптурой, проходящая мимо женщина заметила, что это действительно похоже на «заплатки».

Идея прижилась, а вместе с ней и сам термин, отражающий суть художественного замысла.

Исцеление или отражение боли?

Екатерина Березина рассказывает, что изначально просто замечала повреждения на зданиях:

«Я ходила по Петербургу и в один момент увидела дырки и трещины на фасадах. Раньше не думала про них и не замечала».

Затем пришел образ:

«Это будет, можно сказать, часть здания».

Постепенно сформировалось представление о том, что есть «раны города, и скульптуры их залечивают и дают новое дыхание».

Проект насчитывает уже около двадцати работ, разбросанных по городу.

Реакция горожан: от восторга до тревоги

Новые «обитатели» петербургских фасадов вызывают неоднозначную реакцию. Одни видят в них «романтичные, грустные, трогательные и такие человечные, и питерские» творения.

Другие воспринимают их как:

«Фигурки болезненных людей на теле пораженного болезнью города».

У многиъ заплатки вызывают «депресняк». Встречаются и более резкие оценки:

«Страшны как экспонаты анатомического театра… Бесовщина какая-то…».

«Пугают.. на клопов-мутантов похожи».

Тем не менее, очевидно, что скульптуры Екатерины Березиной вызывают живой отклик и заставляют задуматься о состоянии исторической застройки города.