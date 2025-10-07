Городовой / Общество / Бабушка «Лахта-центра», 16 этажей роскоши и комфорта: первая ленинградская высотка
Бабушка «Лахта-центра», 16 этажей роскоши и комфорта: первая ленинградская высотка

Опубликовано: 7 октября 2025 15:30
многоэтажка
Фото: Городовой.ру

Построили больше полувека назад.

Конец 1960-х стал для Ленинграда эпохой вертикального рывка. Город, долго державшийся за пяти- и девятиэтажные стандарты, наконец решился посмотреть вверх.

В 1969 году на Васильевском острове появился первый в истории северной столицы шестнадцатиэтажный жилой дом — эксперимент, который должен был открыть путь новому облику Ленинграда.

«БС»: серия, с которой началась высота

Квартал № 1 западной части Васильевского острова выбрали не случайно — он тогда только начинал формироваться как будущий Морской фасад. Проект разработала 12-я мастерская «Ленпроекта» под руководством архитектора Виталия Сохина, а строил Колпинский домостроительный комбинат. Новую серию назвали коротко — «БС», то есть «блок-секция».

Внешне здание почти не отличалось от типовых «кораблей», которые вскоре заполонили Ленинград: те же вытянутые фасады, ленточное остекление, минимум декора. Разница — в материале: если «корабли» собирались из газобетонных панелей, то «БС» был керамзитобетонным.

Газ, высота и риск

Самой непростой задачей стало газоснабжение. По нормам того времени, газ низкого давления можно было подавать только до 14-го этажа.

Но 16-этажка требовала другого подхода. Пришлось применить дорогую и, как позже признали, небезопасную систему подкачки газа. В дальнейшем от неё отказались — именно поэтому в 1970-х годах ленинградские дома редко поднимались выше 14 этажей.

Эксперимент, который не стал образцовым

Институты «Ленпроект» и «ЛенЗНИИЭп» подробно изучили итоги строительства. Архитекторы признали: эксперимент спорный. Отмечались слабое качество отделки, однообразный фасад и неудачные планировки с раздвижными перегородками, которые быстро вышли из строя. После обсуждения в Союзе архитекторов Колпинский ДСК от дальнейших проектов отстранили.

Зато в доработанных вариантах — в соседних домах той же серии — появились эркеры и мастерские, фасады ожили, а идея «высотного Ленинграда» получила второе дыхание, отмечали Spbvedomosti.

Первый шестнадцатиэтажный дом на Наличной улице стал не шедевром, а точкой отсчёта. С него началась новая городская эпоха, где за каждым бетонным окном — попытка догнать Москву, но остаться Петербургом.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
