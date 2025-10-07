Петербургская жемчужина архитектора Лумберга: почему этот дом сразу приковывает внимание

В самом центре Петербурга, на тихом Перекупном переулке, стоит дом, который сразу выделяется среди соседей. Это доходный дом архитектора Фёдора Фёдоровича Лумберга — здание, которое он построил в 1903–1904 годах для себя.
И именно поэтому в нём чувствуется не просто профессиональная работа, а личный замысел, превращённый в камень и стекло.
Фасад с характером
Главный акцент — гигантское овальное окно с подрезанным низом. Рядом — смещённый эркер, балконы с изогнутыми решётками и металлические "цветы" на кровле. Лумберг почти отказался от лепнины: выразительность здания создают сами формы.
Квартира архитектора
За знаменитым окном на третьем этаже была квартира архитектора. Здесь он устроил дугообразную остеклённую галерею во двор, лепные потолки с растительным орнаментом и камины. Даже лестница с атлантами и камином выглядит как авторский эксперимент.
Сегодня в квартире архитектора располагается автошкола, но в парадной по-прежнему можно увидеть атлантов, камин и остатки витражей.