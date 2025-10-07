Городовой / Город / 1057 комнат и 117 лестниц: неожиданные тайны Эрмитажа
1057 комнат и 117 лестниц: неожиданные тайны Эрмитажа

Музей удивляет не только коллекцией, но и своей собственной историей.

Каждый, кто бывал в Эрмитаже, помнит золото залов и бесконечные анфилады. Но за этим величием легко забыть, что и сам Зимний дворец хранит собственные рекорды и удивительные детали.

1057 комнат и 117 лестниц

Зимний дворец — это целый город внутри города. В его стенах — 1057 комнат, 1786 дверей, 1945 окон и 117 лестниц, среди которых есть и потайные. Главный карниз здания растянулся почти на два километра, а высота дворца — 23,5 метра.

Примечательно, что именно эта отметка долгие годы была своеобразной мерой для застройки Петербурга: дома в центре города не могли быть выше карниза Зимнего дворца.

Скульптуры на крыше

Если поднять глаза вверх, можно увидеть 176 скульптур, украшающих парапет дворца. Они словно охраняют музей и создают уникальный силуэт, который невозможно перепутать ни с одним другим зданием.

От царской резиденции до госпиталя

Сегодня Эрмитаж кажется нам исключительно музеем. Но в разные годы дворец был царской резиденцией, военным госпиталем, местом работы Временного правительства. В 1918-м его переименовали в "Дворец искусств": в залах устраивали митинги, киносеансы и спектакли.

Как дворец менял цвет

Привычный бледно-зелёный фасад — не единственный в истории. В разные эпохи дворец был кирпично-красным, жемчужным, жёлтым и даже розовым. Окончательно "зимним" в привычном виде он стал лишь в середине ХХ века.

Начало коллекции

Эрмитаж родился из страсти Екатерины II к искусству. Первые 225 картин западных мастеров она разместила в дальних комнатах дворца, назвав их "моим уединением" — именно так переводится с французского слово "эрмитаж".

Елизавета Астахова
Город
