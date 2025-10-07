«Опосля заутрени да обедни, окуривать саженцы ладаном»: петербуржцы нашли способ выращивания русских бананов

Россия на пороге банановой революции — в стране началось строительство первых теплиц для выращивания тропических фруктов.
Глава Минсельхоза Оксана Лут озвучила амбициозные планы на стратегической сессии форума «Биопром 2025», заявив:
«У нас сейчас начинают строиться первые теплицы по бананам».
Эта инициатива вызвала бурное обсуждение и немало скептических комментариев.
Экзотические фрукты на российской земле: От красного киви до бананов
Как пишет РИА Новости, министр отметила, что предложения по выращиванию еще более экзотических культур, таких как красное киви, уже поступают.
«В стране можно выращивать что угодно», — подчеркнула Оксана Лут.
Этот оптимистичный взгляд подкрепляется примером Казахстана, где аналогичные проекты уже реализуются.
Реакция Петербурга: Скепсис, ирония и опасения
Инициатива вызвала живой отклик в социальных сетях, особенно среди петербуржцев. Многие выразили сомнения в целесообразности и экономической выгоде проекта.
Вопросы о цене стали одними из первых:
«Стоить будут в два раза дороже африканских?»
Ирония и сарказм также не обошли стороной.
«А там, глядишь, и слонов начнут разводить…», — написал один из пользователей, намекая на абсурдность идеи.
Другие вспомнили прошлые заявления министра:
«Это та самая Лут, которая утверждала, что можно и в засуху сеять, лишь бы с молитвой хорошей? Верю, что у нее и бананы попрут…».
Кто-то даже предложил традиционно русскую методику для выращивания заморского фрукта:
«Опосля заутрени да обедни, окуривать саженцы ладаном под песнопения и звон колокольный».
Нашлись и те, кто подозревает производителей в обмане:
«Бананы будут импортные, этикетку нашу приляпают, “Росбанан”, как всегда и дело с концом..».
Опасения относительно того, что отечественные бананы окажутся значительно дороже импортных звучат чаще.