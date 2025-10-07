«Опосля заутрени да обедни, окуривать саженцы ладаном»: петербуржцы нашли способ выращивания русских бананов

В июле этого года бананы официально вошли в перечень сельскохозяйственной продукции страны, что открывает новые перспективы для отечественного агробизнеса.

Россия на пороге банановой революции — в стране началось строительство первых теплиц для выращивания тропических фруктов.

Глава Минсельхоза Оксана Лут озвучила амбициозные планы на стратегической сессии форума «Биопром 2025», заявив:

«У нас сейчас начинают строиться первые теплицы по бананам».

Эта инициатива вызвала бурное обсуждение и немало скептических комментариев.

Экзотические фрукты на российской земле: От красного киви до бананов

Как пишет РИА Новости, министр отметила, что предложения по выращиванию еще более экзотических культур, таких как красное киви, уже поступают.

«В стране можно выращивать что угодно», — подчеркнула Оксана Лут.

Этот оптимистичный взгляд подкрепляется примером Казахстана, где аналогичные проекты уже реализуются.

Реакция Петербурга: Скепсис, ирония и опасения

Инициатива вызвала живой отклик в социальных сетях, особенно среди петербуржцев. Многие выразили сомнения в целесообразности и экономической выгоде проекта.

Вопросы о цене стали одними из первых:

«Стоить будут в два раза дороже африканских?»

Ирония и сарказм также не обошли стороной.

«А там, глядишь, и слонов начнут разводить…», — написал один из пользователей, намекая на абсурдность идеи.

Другие вспомнили прошлые заявления министра:

«Это та самая Лут, которая утверждала, что можно и в засуху сеять, лишь бы с молитвой хорошей? Верю, что у нее и бананы попрут…».

Кто-то даже предложил традиционно русскую методику для выращивания заморского фрукта:

«Опосля заутрени да обедни, окуривать саженцы ладаном под песнопения и звон колокольный».

Нашлись и те, кто подозревает производителей в обмане:

«Бананы будут импортные, этикетку нашу приляпают, “Росбанан”, как всегда и дело с концом..».

Опасения относительно того, что отечественные бананы окажутся значительно дороже импортных звучат чаще.