Городовой / Общество / «Опосля заутрени да обедни, окуривать саженцы ладаном»: петербуржцы нашли способ выращивания русских бананов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Все в шоке»: скандал на «Мисс Россия-2025» — петербуржцы размышляют, кто у кого украл корону Общество
Паровоз в огороде: как инженер из Ленобласти построил собственную железную дорогу Город
«Просто не ЗАГС, а микрокредитная организация»: петербуржцы иронизируют над попыткой усложнить развод Город
Не туристический объект, а тихое чудо в часе от Петербурга: как живёт эко-парк «Вереск» Город
1057 комнат и 117 лестниц: неожиданные тайны Эрмитажа Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

«Опосля заутрени да обедни, окуривать саженцы ладаном»: петербуржцы нашли способ выращивания русских бананов

Опубликовано: 7 октября 2025 17:30
бананы
«Опосля заутрени да обедни, окуривать саженцы ладаном»: петербуржцы нашли способ выращивания русских бананов
globallookpress/ Razmik Zackaryan

В июле этого года бананы официально вошли в перечень сельскохозяйственной продукции страны, что открывает новые перспективы для отечественного агробизнеса.

Россия на пороге банановой революции — в стране началось строительство первых теплиц для выращивания тропических фруктов.

Глава Минсельхоза Оксана Лут озвучила амбициозные планы на стратегической сессии форума «Биопром 2025», заявив:

«У нас сейчас начинают строиться первые теплицы по бананам».

Эта инициатива вызвала бурное обсуждение и немало скептических комментариев.

Экзотические фрукты на российской земле: От красного киви до бананов

Как пишет РИА Новости, министр отметила, что предложения по выращиванию еще более экзотических культур, таких как красное киви, уже поступают.

«В стране можно выращивать что угодно», — подчеркнула Оксана Лут.

Этот оптимистичный взгляд подкрепляется примером Казахстана, где аналогичные проекты уже реализуются.

Реакция Петербурга: Скепсис, ирония и опасения

Инициатива вызвала живой отклик в социальных сетях, особенно среди петербуржцев. Многие выразили сомнения в целесообразности и экономической выгоде проекта.

Вопросы о цене стали одними из первых:

«Стоить будут в два раза дороже африканских?»

Ирония и сарказм также не обошли стороной.

«А там, глядишь, и слонов начнут разводить…», — написал один из пользователей, намекая на абсурдность идеи.

Другие вспомнили прошлые заявления министра:

«Это та самая Лут, которая утверждала, что можно и в засуху сеять, лишь бы с молитвой хорошей? Верю, что у нее и бананы попрут…».

Кто-то даже предложил традиционно русскую методику для выращивания заморского фрукта:

«Опосля заутрени да обедни, окуривать саженцы ладаном под песнопения и звон колокольный».

Нашлись и те, кто подозревает производителей в обмане:

«Бананы будут импортные, этикетку нашу приляпают, “Росбанан”, как всегда и дело с концом..».

Опасения относительно того, что отечественные бананы окажутся значительно дороже импортных звучат чаще.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».