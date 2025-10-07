«Просто не ЗАГС, а микрокредитная организация»: петербуржцы иронизируют над попыткой усложнить развод

Инициатива, предлагавшая ввести обязательные консультации у психолога для супругов, воспитывающих детей, получила отрицательный отзыв от Комиссии по законопроектной деятельности правительства РФ.

Как пишет "Коммерсантъ", основная претензия правительства заключалась в противоречии проекта Гражданскому процессуальному кодексу.

Законодательство допускает примирительные процедуры только добровольно — «по ходатайству сторон или по предложению суда».

Введение обязательных «социально-психологических услуг» нарушало этот принцип. Кроме того, комиссия указала на необходимость доработки сроков примирения.

Сейчас суды могут давать парам до трех месяцев на перемирие, но авторы проекта стремились расширить эти меры обязательным вмешательством специалиста.

Идея обязательного психологического вмешательства вызвала волну иронии среди жителей Северной столицы.

Петербуржцы, привыкшие к сложным бюрократическим процедурам, восприняли нововведение с долей сарказма.

«Непонятно, почему не поддержало. Поборы, особенно дополнительные, вроде как в тренде. А чего не так с психологами?» — недоумевал один из комментаторов.